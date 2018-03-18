Elijaro Elia, 3 puanın şifresini açıkladı

Spor Toto Süper Lig‘in 26. haftasında Medipol Başakşehir‘in Beşiktaş’ı 1-0 yendiği maçın ardındaki Elia açıklamalarda bulundu.
——————————-
Maçı değerlendiren Elia, ”Özellikle ilk yarıda iyi bir performans gösterdik. İkinci yarıda uzun topa döndük. Sakin oynadık, o kadar oynamamız gerekiyordu” ifadelerini kullandı.
Hakem sorusu üzerine kısa bir izah etme yapan Elia, ”Çok da pozitif konuşmak istemiyorum. Herkes fark etti. Hedefimiz sezon sonunda şampiyon olmak” dedi.
——————————-
Kaynak: www.sporx.com
——————————-
Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da