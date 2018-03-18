Elijaro Elia, 3 puanın şifresini açıkladı

‘in 26. haftasında‘in Beşiktaş’ı 1-0 yendiği maçın ardındakiaçıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Elia, ”Özellikle ilk yarıda iyi bir performans gösterdik. İkinci yarıda uzun topa döndük. Sakin oynadık, o kadar oynamamız gerekiyordu” ifadelerini kullandı.

Hakem sorusu üzerine kısa bir izah etme yapan Elia, ”Çok da pozitif konuşmak istemiyorum. Herkes fark etti. Hedefimiz sezon sonunda şampiyon olmak” dedi.

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Kaynak: www.sporx.com

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