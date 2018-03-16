Derbiyi hangisi kazanacak? Matematikte Galatasaray, tarihte Fenerbahçe…

Türk futbolunun iki devi G.Saray ve F.Bahçe’nin 387. randevusu yarın saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda sahne alacak. 756 milyon TL’lik derbide Aykut Kocaman yönetimindeki ev sahibi, 6 puan gerisindeki ezeli rakibini devirip farkı 3’e indirme arkasından. Fatih Terim yönetimindeki G.Saray ise rakibini devirip farkı 9’a çıkarmayı hedefliyor. Cim-Bom, derbide bu sezonki istatistiklerine, Kanarya ise rakibine aleyhinde 19 takvim yenilmezlik serisine epeyce güveniyor.

YALNIZCA FERNANDAO!

Galatasaray, bu sezon Süper Lig’de maç başı şut (11.8-10.3), isabetli şut (6.2-4.8) topa sahip olma (58-56), başarılı pas (414-391), başarı pas yüzdesi (83-81) istatistiklerinde Kanarya’yı geride bıraktı. Aslan sadece hava topu üstünlüğünde Fernandao’nun hava topu performansında F.Bahçe’nin arkasından kaldı.

21 MAÇTIR YENİLMİYOR

Canice sahasında en fazla topla buluşan ekip G.saray (663) oldu. Cim-Bom, kalesinde 77 şut fark etti. F.Bahçe’nin kalesine ise 81 şut çekildi. Kanarya saldırı bölgesinde en çok isabetli pas sağlayan ekip oldu (103.6). F.Bahçe derbide ise rakibine karşısında evindeki yenilmezliğine güveniyor.

Cim-Bom’a sahasında son olarak 22 Aralık 1999’da 2-1’lik skorla mağlup olan F.Bahçe, rakibiyle sonra Kadıköy’de yaptığı 21 maçta bozgun yüzü görmedi. Bu süreçte 15 galibiyet bölge Kanarya, 6 maçı da berabere tamamladı. F.Bahçe, Galatasaray filelerine 34 gol gönderirken, kalesinde ise 13 gol gördü.

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Kaynak: www.sporx.com

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