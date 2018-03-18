Derbide son düdük çaldı, Serhat Akın çılgına döndü

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Fenerbahçe’nin eski futbolcularındanSerhat Akın, Galatasaray ile 0-0 berabere kalınan derbi maçı sonrası sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

İŞTE SERHAT’IN PAYLAŞIMI

“Kişilerden bağımsız, kulübümüzü her koşulda cesaretlendirmek taraftar olarak boynumuzun borcudur, oysa gördüğümüz yanlışları bahsetmek de en büyük görevimizdir.

Yensek de yenilsek de güzel futbol, hücum oyun, Fenerbahçe kulübünün geçmişten günümüze gelen kültürünün bir parçasıdır. Netice alınsa bile sahaya konan korkak oyun büyük Fenerbahçe taraftarını hiçbir zaman hoşnut etmemiş ve etmeyecektir.

Fenerbahçe’nin kendi sahasında hücum yapması ve en manâlı oyuncusunu oyuna alması için 80 dk beklemesi kabul edilemez. Karanlık günlerden geçsek de tüm kalbimle inanıyorum oysa aydınlık günler fazla yakın çünkü biliyorum oysa Ali Koç Başkan Olacak Güneş Doğacak!

#fenerbahçe #alikoçbaşkanolacakgüneşdoğacak”

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Kaynak: www.sporx.com
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