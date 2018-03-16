Derbide ”Son 15 dakika”ya dikkat

F.Bahçe’nin zaafı, G.Saray için ise ‘olabiliri”

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Cumartesi günü karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray’ın bu sezon yaptığı maçların son 15 dakikalık bölümleri gol bakımından daha hareketli geçiyor.

Ülker Stadı’nda üstünlük yarışında iki ekip adına da kritik öneme sahip olan derbi öncesinde, iki takımın da Süper Lig’de en fazla golü müsabakaların son 15 dakikalarında kaydetmesi dikkati çekiyor.

Ligin geride kalan 25 haftasındaki maçlarının son 15 dakikalık bölümlerinde Fenerbahçe, 11 gol atıp, kalesinde 7 gol fark etti.

Galatasaray ise müsabakaların son 15 dakikalık periyodunda 15 kere gol sevinci yaşarken, kalesindeki 7 gole engel olamadı.

– Fenerbahçe son yarım saatte coşuyor

Fenerbahçe, Süper Lig’de attığı 49 golün 20’sini müsabakaların son yarım saatlik diliminde buldu.

azami gol attığı dönemi 76. dakikadan sonra yaşamış sarı-lacivertliler, bu sürede karşı taraf fileleri 11 kez havalandırdı. Fenerbahçe, karşılaşmaların son 15 dakikalık bölümünde kalesindeki 7 golü engelleyemedi.

Sarı-lacivertliler, 9 defa karşı taraf ağları sarstığı 61 ile 75. dakikalar arasında 3 gol yedi.

Müsabakaların birincil 15 dakikası dakikasına 6 gol atıp, 4 gol yiyen sarı-lacivertliler, 16-30 dakika aralığında karşı taraf filelere gönderdiği 7 gol karşılığında kalesinde hiç gol görmedi.

Fenerbahçe, sekizer gol attığı 31 ile 45 dakika aralığında 7, 46 ile 60 dakika aralığında 9 kere topu ağlarından çıkardı.

– Fenerbahçe’de gollerin dağılımı

Fenerbahçe’nin Süper Lig maçlarında bu sezon 15 dakikalık bölümlere tarafından attığı ve yediği gollerin dağılımı şu şekilde:

Dakika aralığı Attığı gol Yediği gol 1 – 15 6 4 16 – 30 7 0 31 – 45 8 7 46 – 60 8 9 61 – 75 9 3 76 – 90 11 7 – Galatasaray, devrelerin son 15 dakikasında atıyor

Galatasaray, bu sezon lig maçlarında devrelerin son 15 dakikalarında attığı gollerle dikkati çekiyor.

Bu sezonun geride kalan bölümünde rakip fileleri 61 kere havalandıran Galatasaray, bu gollerin 29’unu devrelerin son 15 dakikalık bölümlerinde kaydetti.

Maçların son 15 dakikasında 15 defa karşı taraf ağları havalandıran sarı-kırmızılılar, 31 ile 45 dakika aralığında 14 defa gol sevinci yaşadı.

en az golü maçların birincil 15 dakikasında 6 kez ile atan Galatasaray, 16-30 ve 46-60 dakika aralıklarında dokuzar, 61-75 dakika aralığında ise 8 gol kaydetti.

Galatasaray, en az golü 2 defa ile 61-75 dakika aralığında yerken, en fazla golü 7 kere ile son 15 dakikalık periyotta kalesinde fark etti.

– Galatasaray’da gollerin dağılımı

Galatasaray’ın Süper Lig maçlarında bu sezon 15 dakikalık bölümlere kadar attığı ve yediği gollerin dağılımı şöyle:

Dakika aralığı Attığı gol Yediği gol 1 – 15 6 3 16 – 30 9 5 31 – 45 14 5 46 – 60 9 6 61 – 75 8 2 76 – 90 15 7

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Kaynak: www.sporx.com

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