Derbide Mehmet Ekici için sarı kart isyanı

Kadıköy’deki dev derbide Fenerbahçe ve Galatasaray kozlarını paylaştı. Fenerbahçeli Mehmet Ekici’nin Feghouli ve Belhanda’ya yaptığı faullere sarı kırmızılı futbolcular tepki gösterdi. Belhanda ve Feghouli’ye sert müdahaleleder yer alan Mehmet Ekici’nin pozisyonlarında sarı kart beklenirken hakem Bülent Şimşek pozisyonları yalnızca faul olarak değerlendirdi.

Sarı-kırmızılı oyuncular da Ekici’ye kart çıkmamasının ardındaki şaşma yaşadılar. Galatasaraylı taraftarlar da sosyal medyadan görüntüleri defalarca paylaştı

Konu hakkında NTV Spor’da konuşan Rıdvan Dilmen, “Mehmet Ekici’nin 2 sarı kartı var. Bir tane maçın başında Neustadter’in Feghouli’ye yaptığı hareket var” dedi Erman Toroğlu ise Mehmet Ekici’nin birincil pozisyonunun sarı kart olduğunu bildirdi.