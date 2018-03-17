Derbi öncesinde Igor Tudor sürprizi

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Fenerbahçe – Galatasaray derbisi öncesinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Galatasaray’ın sezon ortasında görevine son verdiği eski teknik direktörü Igor Tudor, derbiyi izlemek üzere İstanbul’a geldi. Zagreb’den gelen Hırvat teknik adam, ayağının tozuyla AVM gezisine çıktı ve alışveriş yaptı.

Igor Tudor, Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra hemen şimdi herhangi bir takımla anlaşmadı.

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Kaynak: www.sporx.com
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