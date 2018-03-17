Derbi öncesi iki takım taraftarları arasında atışma!

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Süper Lig’de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe – Galatasaray derbisinde başlangıç vuruşundan önce kan basıncı yükseldi.

Ülker Stadı’na gelen Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları, karşılaşma öncesinde karşı tribün aleyhine tezahüratlarda bulundular.

ISINMA SIRASINDA TEPKİ

Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray futbolcularının ısınmaya çıkmasının arkasından ise futbolculara tepki gösterdi. Galatasaraylı futbolcular da konuk tribününde yer alan taraftarların yanına gidip selamladı. 

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Kaynak: www.sporx.com
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