Dan Petrescu, Fatih Terim’i örnek aldı

Galatasaray’ın derbi öncesinde Türk Telekom Stadyumu’nda taraftara açık yaptığı antrenman Avrupa basınında da yer bulmuştu. Yaklaşık 28 bin taraftarın geldiği ve güzel görüntülerin oluştuğu antrenman, Romanya’da da uyarı çekti.

Romanya 1. Ligi ekiplerinden CFR Cluj Teknik Direktörü Dan Petrescu da Fatih Terim’i örnek aldı. Lider CFR Cluj’un ikinci sıradaki FCSB (Steaua Bükreş) ile oynayacağı maç öncesi Dan Petrescu, antrenmanı stadyuma alıp taraftara açtı.

Galatasaray kadar yoğun bir kalabalık önüne çıkamayan CFR Cluj’un antrenmanını yaklaşık 100 kadar taraftar takip etti. Taraftarlar meşaleler ve tezahüratlarla takımlarına destek verdiler.

Galatasaray’ın Türk Telekom Stadyumu’nda yaptığı antrenmanı ise yaklaşık 28 bin taraftar takip etmişti…

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Kaynak: www.sporx.com

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