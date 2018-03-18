Cenk Tosun’dan Beşiktaş ve şampiyonluk sözleri

forması giyen, eski takımı‘ın Spor Toto Süper Lig’deile oynadığı maçı izledikten sonra değerlendirmelerde bulundu.

Cenk Tosun maç sonunda kısa bir açıklama yaparken, Süper Lig’deki üstünlük yarışını da değerlendirdi.

Ligde Beşiktaş’ın kazanan olmasını istediğini söyleyen Cenk ”Daha oynanacak fazla maç var. Bugün kilit bir maçtı fakat kaybettik. Ben arkadaşlarıma güveniyorum, sezonun kalan maçlarında ellerinden geleni yapacaklardır. Gönlümden geçen Beşiktaş’ın şampiyon olması. İnşallah olacağız” dedi.

Premier League’deki durumunu da değerlendiren ”Premier Lİg’de oynamaktan zevk alıyorsunuz. en hoş sahalarda, en hoş takımlara aleyhinde oynuyorsunuz. Fazla hoşgörü veriyor. Birincil başlarda bedenen zorlandım ama hazırlandım ve derhal kendimi daha gizli hissediyorum” ifadelerini kullandı.

Everton’daki hocası hakkında da kısa bir açıklama yapan Cenk ”Hocamızla aramız . Zaten o beni transfer etmek istedi. Beni korumak için 1-2 hafta oynatmadı lakin son haftalarda forma veriyor” dedi.

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Kaynak: www.sporx.com

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