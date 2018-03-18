Cenk Tosun, Başakşehir – Beşiktaş maçında tribünde olacak

Milli oyuncumuz ve Everton’ın golcüsü Cenk Tosun, TRT SPOR’a özel açıklamalarda bulundu.

Yeni ekip arkadaşlarının kendisine fazla yardımcı olduğunu söyleyen Cenk Tosun, “Sezon başında beni Crystal Palace da istedi ama iyi fakat gitmemişim, hemen çok daha büyük bir kulüpteyim.” dedi.

Fiziksel anlamda iyi durumda olduğunu vurgulayan Cenk, Premier Lig’in futbolun NBA’i olduğunu söyledi.

Türkiye’deki antrenman ile İngiltere’de yaptığı idmanları kıyaslayan ulusal oyuncu, “Burada egzersiz seviyesi çok öbür, gerekli fitnessa sokuyorlar Türkiye’de kişinin inisiyatifine bırakılıyor. Türkiye’de 7 gün idman yapıyorduk. 6 gün alıştırma bir günde maç oluyordu. Burada ise haftada 2 gün müsade var ama öteki günlerde fazla fazla efor sarfedilen sıkı idmanlar yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Liverpool ile Nisan ayında yapacakları derbi ile ilgili konuşan Cenk, “Doğrusu özel bir maç kulüp için. Öbür bir konsantre gerektiriyor. Ben yalnızca o maç değil her maçta gol atmak için sahaya çıkıyorum. O maçta da atarsam emrindeki keza mutlu olurum.” dedi.

Cenk Tosun, Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanacak maçı stattan peşine düşüp takip edecek.

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Kaynak: www.sporx.com

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