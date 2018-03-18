CANLI Süper Lig puan durumu, 27. hafta fikstürü

Spor Toto Süper Lig’de 26. hafta devam ediyor. 26. haftada hem şampiyonluk yarışı hem de daha aşağı sıralar namına kayda değer mücadeleler oynandı.

Süper Lig’de son puan durumu nasıl oluştu? Spor Toto Süper Lig’de 26. haftanın maç sonuçları? İşte ayrıntı…

SÜPER LİG’DE 26. HAFTA SONUÇLARI

Karabükspor 0-4 Osmanlıspor

Kasımpaşa 2-3 Antalyaspor

Gençlerbirliği 1-1 Akhisarspor

Bursaspor 1-0 Sivasspor

Fenerbahçe 0-0 Galatasaray

Konyaspor 2-0 Kayserispor

Alanyaspor 1-1 Göztepe

Trabzonspor 4-1 Malatyaspor

Başakşehir 19:00 Beşiktaş

CANLI SÜPER LİG PUAN DURUMU

1-Galatasaray (56)

2-Başakşehir (53)

3-Beşiktaş (50)

4-Fenerbahçe (47)

SÜPER LİG’DE 27. HAFTA MAÇLARI



Malatyaspor – Gençlerbirliği

Osmanlıspor – Konyaspor

Kayserispor – Fenerbahçe

Sivasspor – Karabükspor

Antalyaspor – Bursaspor

Göztepe – Kasımpaşa

Beşiktaş – Alanyaspor

Akhisarspor – Başakşehir

Galatasaray – Trabzonspor

SÜPER LİG TARİHİ / Süper Lig veya sponsorluk anlaşması uyarınca Spor Toto Süper Lig, Türkiye’deki en üstteki düzey futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın uğraş ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada bulunan ekip kazanan olurken son üç sıradaki ekip 1. Lig’e düşmekte, 1. Lig’deki üç ekip ise ertesi sezon çaba etmek üzere Süper Lig’e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil almak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi’ne 2, UEFA Avrupa Ligi’ne 3 ekip yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup birincil 4’e giremeyen bazı da UEFA Avrupa Ligi’ne katılabilir.

İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Milli Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonradan farklı sponsorların desteği nedeniyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Süre içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.

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Kaynak: www.sporx.com

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