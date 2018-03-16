Bursaspor’dan kansere destek projesi

Bursaspor Kulübü ile İl Sağlık Durumu Müdürlüğü arasında “Farkındayız, kanseri yeneceğiz” etkinlikleri kapsamında meslek birliği anlaşması yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı’nda gerçekleştirilen toplantıya, Bursaspor Kulübü İkinci Başkanı Ali Insanoğlu ve yönetim kurulu üyesi Yusuf Arslan ile Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan katıldı.

Akıcı, burada yaptığı konuşmada, yeşil-beyazlı kulüp ile yapacakları iş birliğiyle kalın bağırsak kanserine uyarı çekmeyi amaçladıklarını söyledi.

Kanserin kayda değer bir kısmının önlenebilir olması, tedavi ve tanı olanaklarının giderek artması ve yapılacak taramalar ile erken tanı imkanlarının olmasının kanserle çaba için yapılan çalışmaları daha da manâlı kıldığını vurgulayan Akan, “Bütün kanserlerin 3’te biri önlenebilir, 3’te biri erken teşhis edilebilir. Kolon kanseri hakkında kamuoyunu bilinçlendirmek, taramanın önemini vurgulamak ve erken teşhisle önlenebilir bir hastalık olduğu hakkında toplumda farkındalık yaratmak amacıyla, 2000 yılından beri her sene mart ayında ülkemiz genelinde etkinlikler yapılmaktadır.” diye konuştu.

Akan, Bursa’da bulunan 4 Kanser Erken Tarama ve Eğitim Merkezi’nde (KETEM) vatandaşlara bedava kanser taraması hizmeti verildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Bunun yanı sıra mobil mamografi aracımız vasıtasıyla KETEM’lere uzak olan vatandaşların oturduğu bölgelere artan bir şekilde kanser taramaları gerçekleştirilmektedir. Böylece KETEM’lere gelemeyen vatandaşları oturdukları bölgelerde tarama fırsatı elde edilmektedir. Bu araştırmalar dahilinde 2017 yılında 29 bin 250 vatandaşımıza mamografi çekilmiş, 28 bin 182 vatandaşımız serviks kanseri taramasına küskün, 21 bin 981 vatandaşımız kalın bağırsak kanseri taramasından geçirilmiştir. Bugün Bursaspor ile gerçekleştirdiğimiz etkinlikte vatandaşlarımıza kalın bağırsak kanserine dikkat çekmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda Bursaspor TV’de ay baştan başa ve stadyumda maçlardan önce skorbordlarda kanserle ilgili halk spotu gösterilecektir.”

– “Böyle bir hastalığın mücadelesi topyekun yapılmalı”

Bursaspor Kulübü İkinci Başkanı Ali Ademoğlu ise yeşil-beyazlı kulüp olarak böyle bir organizasyonda yer almalarının kendilerine iftihar ve kibir verdiğini açıklama etti.

Kulüp olarak üstlerine düşeni yapmak zorunda olduklarını bildiren Insanoğlu, “Kanser, yaş, cinsiyet, millet ayrımı gözetmeksizin insanlığı tehdit ediyor. Farkındalık ve bilinçlenme çok büyük önem arz ediyor. Böyle bir hastalığın mücadelesi topyekun yapılmalı. Sayın İl Sağlık Müdürümüzün de paylaştığı gibi tüm vatandaşlarımızı Bursa İl Sıhhat Müdürlüğüne yan KETEM’lere ücretsiz tarama yaptırmaya eğlence ediyoruz.” şeklinde konuştu.

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Kaynak: www.sporx.com

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