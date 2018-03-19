Bursaspor bu sezon bir ilki başardı

Bursaspor, Demir Grup Sivasspor galibiyetiyle birlikte bu sezon ilk olarak geçtiğimiz sezonki performansını geride bıraktı. Gol sayısını da artıran yeşil-beyazlı takım, bununla birlikte iç sahada da şu lahza en başarılı 5’inci takım oldu.

Spor Toto Süper Lig’de Demir Grup Sivasspor galibiyetiyle nefes bölge Bursaspor, puanını 33’e yükseltti. Bu sezon bilhassa teknik direktör Paul Le Guen ve oyuncular, tenkit oklarını üstüne çekerken, galibiyet ile birlikte bununla beraber bu sezon bir ilki yaşadı. Ilk haftadan itibaren geride kalan 25 hafta her tarafında, geçtiğimiz sezondan daha düşük puanlarda haftaları noktalayan Bursa temsilcisi, bu sezon ilk olarak geçtiğimiz sezondan daha yüksek puana ulaştı. Zira geçtiğimiz sezon ligin 26’ncı haftasında Atiker Konyaspor’a deplasmanda 2-0 kaybeden Bursaspor, 32 puanda kalmıştı.

GOL SAYISINI ARTIRDI

Geçen sezon ligin 26’ncı haftası sonunda muhalif fileleri 26 defa havalandıran yeşil beyazlı ekip, bu sezon ise 26 lig maçında 34 gol kaydetti. Böylelikle gol sayısını artıran Bursaspor, her iki sezonda da laf konusu işlem içerisinde kalesinde 35 gol fark etti. Bu durumda Bogdan Stancu’nun performansı da belirleyici oldu. Geçen sezonun ikinci yarısında yeşil-beyazlı ekibe katılan Rumen forvet, forma giydiği toplam 12 lig maçında yalnızca 1 asist yapabilmişti. Bu sezona bakıldığında ise takımın en kararlı isimlerinden biri olan Stancu’nun, 26 lig maçında 7 gol ve 2 asisti dikkat çekiyor.

EVİNDE YÜZÜ GÜLMEYE BAŞLADI

Bursaspor’u bir öteki rahatlatan nokta ise iç sahada yakalanan kazanma serisi oldu. 5 maçlık iç sahadaki galibiyet hasretine Kayserispor’u tek golle geçerek son veren yeşil beyazlı takım, hemencecik akabinde evindeki maçta Demir Grup Sivasspor’u da aynı skorla yenerek defalarca ikinci iç saha maçını kazandı. Evinde oynadığı 14 maçta 25 puan toplayan yeşil beyazlı takım, ligin birincil 4 sırasında yer alan Galatasaray, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin peşinde ligde evinde en başarılı takım oldu.

——————————-

Kaynak: www.sporx.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







