Burak Yılmaz: “Bundan sonra yapmamız gereken…”

Trabzonspor’un 19 gollü yıldızı Burak Yılmaz, Akhisar galibiyetiyle beraber yepyeni bir sayfa açtıklarını söyledi. Takımın kongre sürecinden etkilenmemesi namına büyük uğraş harcadıklarını ve bunun üstesinden geleceklerini dile getiren tecrübeli forvet, “Kazanamayınca attığım golün keyfi de olmuyor. Kazandığımızda ise o hissin tarifi değil” dedi.

Taraftarların beklentilerine karşılık devretmek için ellerinden geleni yaptıklarını da söyleyen Burak Yılmaz, “Bu sezon bazı sıkıntılar yaşadık. Kazanabileceğimiz birçok maçı kaybettik veya berabere kaldık.

Bundan sonradan yapmamız gereken her maçta yüksek konsantrasyon sağlamak ve taraftarımızın vereceği destekle sezon sonuna kadar iyi bir çabuk tutmak. Bunu başaracak kalitede bir kadroya sahibiz, yeter fakat sahaya da yansıtabilelim” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: www.sporx.com

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