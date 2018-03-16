Boluspor, Fenerbahçe ile özel maç yapacak

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, ulusal maçlar nedeniyle lige bahşedilen arada Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile özel maç yapacak.

Bolu Atatürk Stadı’nda 23 Mart Cuma günü oynanacak karşılaşma, saat 18.00’de başlayacak.

Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı, yaptığı açıklamada, Fenerbahçe ile geçmiş yıllarda özel maç yapmak konusunda bir çalışmalarının olduğunu belirterek, “Bu zihin geçen sene da vardı. Bu maç, bu seneye nasip oldu. Bu maçı yapmamız konusunda yardım veren Sayın Aziz Yıldırım’a ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’a teşekkür ediyorum. Fenerbahçe’yi Bolu’da görmekten iftihar ve gurur duyacağız.” diye konuştu.

Çarıkcı, özel maçın bilet fiyatlarının 19 Mart Pazartesi günü yapılacak idare heyeti toplantısında netleşeceğini kaydetti.

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Kaynak: www.sporx.com

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