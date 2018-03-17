Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor’un teknik direktörü Levent Açıkgöz, 4-0 yenildikleri Osmanlıspor karşılaşmasına ilişkin, “mükemmel hazırlandığımız ve kazanmamız gereken bir maçı farklı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum.” dedi.

AA muhabirine açıklamada yer alan Açıkgöz, yaşadıkları baskı sürece rağmen çaba ettiklerini, maç galip gelmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Bir türlü bireysel hataların ve geriye düştükten daha sonra oyundan kopmanın önüne geçemediklerini aktaran Uyanık, “Osmanlıspor maçı bizim için fazla önemliydi. Çoğu eksiğimiz olmasına karşın bu bilinçle maça çıktık. İyi de başladık. Kişisel hatalardan ardı ardına gol geldi. Bireysel hatalardan çok puan kaybettik. hazırlandığımız ve kazanmamız gereken bir maçı öbür kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Umarım kalan maçlarımızda bu hatalardan arınır ve puanlar almaya başlarız. Bunun çalışmasını yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.” diye konuştu.

Levent Açıkgöz, ulusal maçlar nedeniyle lige verilecek arayı en iyi şekilde değerlendireceklerini kaydetti.

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Kaynak: www.sporx.com

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