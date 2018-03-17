Beşiktaş’ta Tolgay Arslan için Milli Takım desteği

‘ın,ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçını izlemek için Türkiye’ye gelen Almanya Ulusal Takım Teknik Direktörü‘ün, Vodafone Park’a hayran kaldığı öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının, Dünya Kupası kadrosunda düşündüğü oyuncuların durumunu yakından görebilmek için İstanbul’a gelmesinden tatmin duyan Beşiktaş Yönetimi’nin ise‘ın belirsizliğini de konuştuğu ortaya çıktı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile Löw’ün ast yana oturduğunu gören yöneticilerin, “Biri oynatmıyor, diğeri de oynatamıyor” diye mizahi bir tenkit yaptıkları ortaya çıktı. Daha önce Almanya Milli Takımı’nı seçim ettiği için ay-yıldızlı formayı giyemeyen Tolgay’ın bu durumuna üzülen siyah-beyazlı yönetimin, oyuncusuna her türlü desteği vermeye hazırlandığı bildirildi.

Lucescu ağlayan

Bu konuda FIFA’lık olan deneyimli futbolcunun ulusal formayı giymesi için mücadele sarf eden yönetimin, bu konuda Lucescu ile de ara sıra görüştüğü ifade edildi. Lucescu’nun, siyah-beyazlı idarecilerle ne süre görüşse, “Böyle bir oyuncuyu milli takımda oynatamamak beni fazla üzüyor. Oyunu iki yönlü oynayan Tolgay Arslan‘ın, bu durumu çözülürse Türk futboluna da katkı sağlanmış olacak. Kadromda görmeyi çok istiyorum. O da oynamak istiyor. Umarım bu sorun çözülür” diye konuştuğu bildirildi.

——————————-

Kaynak: www.sporx.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







