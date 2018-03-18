Beşiktaş’ta sarı kart cezalısı! Gelecek hafta yok

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir’e konuk olurken, bir oyuncusu cezalı duruma düştü.

Mücadelenin 22. dakikasında Medel ekip arkadaşına pas verirken, Mossoro’nun müdahalesini hakem faul olarak değerendirdi. Medel, bu pozisyonda Mossoro’yu iterken, hakem Halil Umut Meler Şilili oyuncuya yaptığı hareketten dolayı sarı kart gösterdi.

Medel, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Şilili oyuncu 27. haftada Beşiktaş’ın Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

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Kaynak: www.sporx.com

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