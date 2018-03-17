Beşiktaş’ta Pepe sevinci, 6 isim sınırda

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Pazar akşamı Medipol Başakşehir’e konuk olacak.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak irtifa yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Beşiktaş, son dönemde yenmekte en fazla zorlandığı rakiplerinden biri olan Medipol Başakşehir’i mağlup ederek, ayrıca rakibiyle puan farkını 3’e çıkarmaya ayrıca de Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oynandığı haftayı iyi değerlendirmeye çalışacak.

– Güneş yönetiminde bir galibiyeti var

Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde turuncu-lacivertlileri sadece bir kez yenebildi.

2015-2016’daki ilk maçta rakibini 2-0 mağlup eden Beşiktaş, gerisinde çıktığı 4 müsabakadan başarı çıkarmayı başaramadı. 2015-2016’nın ikinci yarısında Başakşehir ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, geçen sezonki maçları 1-1 berabere ve 3-1 mağlubiyetle tamamladı. Beşiktaş, bu sezonun ilk yarısında ise Medipol Başakşehir ile evinde 1-1 berabere kaldı.

– Üç maçlık galibiyet serisini sürdürme peşinde

Ligde geride kalan üç haftayı galibiyetle tamamlayan Beşiktaş, Medipol Başakşehir’i yenerek bu sezonki en uzun galibiyet serisini yakalamaya çalışacak.

Son üç maçta Fenerbahçe’yi 3-1, Trabzonspor’u 2-0, Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı takım, 9 puanı hanesine yazdırdı.

– Quaresma’nın cezası sürüyor

Beşiktaş’ta cezalı Ricardo Quaresma, Medipol Başakşehir karşılaşmasında da forma giyemeyecek.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kartın ardından 5 maç cinayet bölge, Trabzonspor ve Gençlerbirliği’ne aleyhinde forma giyemeyen Portekizli oyuncu, üçüncü kez takımını yalnız bırakacak.

– Babel, “dalya” için sahaya çıkacak

Siyah-beyazlı takımın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, yarınki karşılaşmada tahsis alması halinde Türkiye kariyerinde Süper Lig’de 100. maçına çıkacak.

Geçmiş sezonlarda Kasımpaşa formasıyla 58 mücadeleye çıkan Babel, Beşiktaş’ta da 41 maç olmak üzere toplam 99 lig karşılaşmasında atama aldı.

– Pepe ve Tosic takımla çalıştı

Beşiktaş’ta Fenerbahçe ile oynanan kupa mücadelesinde üçgenin taban olmayan kenarı parmağı kırılan Pepe, takımla çalışmalara başladı.

Sakatlığı nedeniyle hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Bayern Münih maçında forma giyemeyen Dusko Tosic de bu mücadelenin ardındaki gerçekleştirilen antrenmanlara katıldı.

– 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında

Beşiktaş’ta 6 oyuncu, sarı kart canice sınırında bulunuyor.

Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan, Adriano Correia, Gary Medel ve Atiba Hutchinson, yarınki karşılaşmada kart görmeleri halinde 27. haftadaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

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Kaynak: www.sporx.com

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