Beşiktaş’ta Negredo şoku! Kırık…

Süper Lig’in 26. haftasında Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup olan Beşiktaş’ta Alvaro Negredo da sakatlandı.

Başakşehir’e karşı 90 dakika sahada kalan Negredo için maç sonunda yapılan açıklamada elmacık kemiğinde kırık olabileceği açıklanırken, Şenol Güneş maç sonunda basın toplantısında yaptığı açıklamada kırık olduğunu duyurdu.

Beşiktaş’ın yaptığı açıklamada, “M. Başakşehir maçında sağ elmacık kemiğine darbe bölge futbolcumuz Alvaro Negredo, bastırma kırığı şüphesiyle tomografi çektirmek üzere Acıbadem Fulya Hastanesi’ne götürülmüştür.” ifadeleri kullanıldı.

Alvaro Negredo’nun, sakatlığı sebebiyle 3 hafta sahalardan uzaktan kalabileceği ve duruma tarafından maskeyle de oynayabileceği kaydediliyor.

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Kaynak: www.sporx.com

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