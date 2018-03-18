Beşiktaş’ta Negredo şoku! Kırık süphesi

Süper Lig’in 26. haftasında Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup olan Beşiktaş’ta Alvaro Negredo da sakatlandı.

Başakşehir’e karşısında 90 dakika sahada kalan Negredo’nun elmacık kemiğinde kırık olabileceği açıklandı.

Beşiktaş maçın gerisinde Negredo’nun sıhhat durumuyla ilgili kısa bir izah etme yaptı.

İşte Beşiktaş’ın yaptığı o izah etme…

”M. Başakşehir maçında sağ elmacık kemiğine darbe bölge futbolcumuz Alvaro Negredo, buhran kırığı şüphesiyle tomografi çektirmek üzere Acıbadem Fulya Hastanesi’ne götürülmüştür.”

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Kaynak: www.sporx.com

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