Beşiktaş’ta Negredo şoku! Kırık süphesi

Süper Lig’in 26. haftasında Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup olan Beşiktaş’ta Alvaro Negredo da sakatlandı.
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Başakşehir’e karşısında 90 dakika sahada kalan Negredo’nun elmacık kemiğinde kırık olabileceği açıklandı.
Beşiktaş maçın gerisinde Negredo’nun sıhhat durumuyla ilgili kısa bir izah etme yaptı.
İşte Beşiktaş’ın yaptığı o izah etme…
”M. Başakşehir maçında sağ elmacık kemiğine darbe bölge futbolcumuz Alvaro Negredo, buhran kırığı şüphesiyle tomografi çektirmek üzere Acıbadem Fulya Hastanesi’ne götürülmüştür.”
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Kaynak: www.sporx.com
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