Beşiktaş’ta büyük şok! İki cezalı…

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir’e konuk olurken, bir oyuncusu cezalı duruma düştü.

Mücadelenin 22. dakikası dakikasına Medel ekip arkadaşına pas verirken, Mossoro’nun müdahalesini hakem faul olarak değerendirdi. Medel, bu pozisyonda Mossoro’yu iterken, hakem Halil Umut Meler Şilili oyuncuya yaptığı hareketten nedeniyle sarı kart gösterdi.

Medel, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Şilili oyuncu 27. haftada Beşiktaş’ın Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Mücadelenin 70. dakikasında sağ kanattan suç oluşturan sahasına girmeye çalışan Adebayor’a Adriano’nun yaptığı müdahaleyi hakem faul olarak değerlendirdi. Bu pozisyonda Adriano dahası sarı kart gördü. Adriano da bu kartla cezalı duruma düştü.

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Kaynak: www.sporx.com

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