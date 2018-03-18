Beşiktaşlı futbolcular derbiyi izledi, yemin etti…

Beşiktaş’ta Fenerbahçe ile Galatasaray’ın derbide puanları paylaşmasının gerisinde büyük sevinç yaşanıyor. Haftanın en önemli maçında iki tarihî rakibin puanları paylaşmasıyla gözler bu akşam oynanacak Başakşehir-Besiktaş maçına çevrildi.

Derbiyi izleyen siyah-beyazlı futbolcular dev maçın 0-0 berabere sona ermesinin gerisinde az kalsın şampiyonluk şarkıları söylemeye başladı.

Bu akşam oynanacak Başakşehir maçında şampiyon gelmeleri durumunda zirveyle aradaki farkı 1 puana indirecek olan Şenol Güneş’in öğrencileri galibiyet yemini etti.

FİKRET ORMAN TESİSLERE GİTTİ



Güneş’in derbi sonrası futbolcularıyla yaptığı konuşmada, “İşte şu anda ipler elimize geçti. Kalan haftalarda Galatasaray ve Başakşehir’in fazla engebeli maçları var. Rakiplerimiz şüphesiz puan kaybedecek. Biz maçlarımızı kazanırsak kimseye bakmadan kazanan olabiliriz” dediği öğrenildi. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde Başakşehir maçı için kampa giren siyah-beyazlı futbolcular da hocalarının konuşması üzerine bu akşam kritik maç için hocalarına başarı sözü verdi. Başkan Fikret Orman da Kadıköy’deki 0-0’lık sonucun peşinde soluğu tesislerde aldı. Futbolcularla görüşen Orman, takıma moral verdi ve üst üste 3. üstünlük yolundaki en önemli virajlardan biri olan Başakşehir deplasmanında takımın 3 puana ulaşması için motivasyon konuşması yaptı.



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Kaynak: www.sporx.com

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