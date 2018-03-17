Beşiktaş’ın Talisca transferinde kararı belli oldu

Beşiktaş, yıldız oyuncu Talisca’nın 21 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmak istiyor. Siyah-Beyazlı kurmayların, sonradan ise Brezilyalı yıldızı 40-50 milyon Euro’ya satmayı planladıkları öğrenildi.

Başkan Fikret Orman’ın kendisinin istemesi halinde Talisca’nın bonservisini alacaklarını açıklaması sonrasında Beşiktaş’ta gözler Sambacı’ya çevrildi. Brezilyalı futbolcunun henüz kesin bir cevap vermediği ama Siyah-Beyazlı ekipte kalmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Yönetimin Talisca’nın 21 milyon Euro’luk bonservisinin Benfica’dan alınması halinde, bu fiyatın fazla üzerinde bir teklifle 24 yaşındaki oyuncuyu satmayı düşündükleri bildirildi. Başkan Fikret Orman’la görüşen yöneticilerin, “Talisca’yı alalım. daha sonra teklif gelirse 40-50 milyon Euro’ya satalım” dedikleri, başkanın da bunu düşündüğü öğrenildi.

ULUSAL TAKIMI BEKLİYOR

Talisca’nın Beşiktaş’a sıcak bakmasına rağmen kafasında İngiltere’ye gitmek olduğu bildirildi. Özellikle adı Manchester United’la anılan Sambacı’nın ManU’yu düşünmesi sebebiyle kartal’la masaya oturmadığı belirtildi. Başarılı orta sahanın, Brezilya Ulusal Takımı’nın Dünya kupası kadrosunun açıklamasını beklediği ve bundan sonra net bir yanıt vereceği açıklama edildi. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 24 maça meydana çıkan Anderson Talisca, 10 gol atıp 3 de asist yapmayı başardı.

Brezilyalı yıldızın Beşiktaş ile olan kiralık sözleşmesi Mayıs 2018’de sona erecek ve oyuncu eğer Beşiktaş opsiyon hakkını kullanmazsa Benfica’ya dönecek. Başarısıyla ve Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla Brezilya Milli Takımı’na seçilen Talisca, Olimpiyat oyuınlarında giydiği ulusal takım formasını, öncelikle A takımla giyecek

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Kaynak: www.sporx.com

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