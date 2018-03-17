Beşiktaş’ın “kabusu” Medipol Başakşehir

Süper Lig’de 18 Mart Pazar günü Medipol Başakşehir’e davetli olacak Beşiktaş, rakibine karşı şampiyon gelmekte epeyce zorlanıyor.

Siyah-beyazlı futbol takımı, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 21 resmi maçtan yalnızca 4’ünü kazanabildi.

İki ekip arasında 19’u Süper Lig, 2’si de Türkiye Kupası’nda edinmek üzere geride kalan 21 resmi maçtan 5’ini Medipol Başakşehir, 4’ünü Beşiktaş kazandı, 12 rastlama da berabere sonuçlandı.

Taraflar arasındaki son 12 devlete ait maçtan 9’u berabere biterken, rekabette Beşiktaş 25, Medipol Başakşehir 26 gol attı.

– Lig maçları

İki takım Süper Lig’de 19 defa karşılaştı, dörder başarı aldı. Taraflar arasındaki 11 maçta da birliktelik bozulamadı.

Siyah-beyazlıların ligdeki toplam 23 golüne, turuncu-lacivertli ekip aynı sayıda golle yanıt verdi.

– Beşiktaş, son 14 devlete ait maçta 2 kere kazanabildi

Beşiktaş, lig tarihinde şampiyon gelmekte en fazla zorlandığı rakibi Medipol Başakşehir karşısında son 14 devlete ait maçtan yalnızca 2’sini kazanabildi.

Süper Lig’de 2010-2011 sezonundaki her iki maçı da yitiren siyah-beyazlılar, benzer sezon Kayseri’de oynanan Türkiye Kupası finalinde karşılaştığı rakibine 2-2 biten uzama bölümü ardından penaltı atışlarıyla fayda kurarak, kupayı müzesine götürdü.

Beşiktaş, 2011-2012 sezonundaki lig maçlarında rakibiyle BJK İnönü Stadı’nda 1-1, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda ise 2-2 berabere kaldı. 2012-2013 sezonundaki maçlar ise Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 1-1, BJK İnönü Stadı’nda 2-2 bitti. 2014-2015 sezonunun ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan müsabakada Beşiktaş 2-1 galip geldi, ikinci yarıda aynı stattaki maç 0-0 sona erdi. 2015-2016 sezonunun birincil yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan müsabakayı siyah-beyazlılar 2-0 kazandı, ikinci yarıda Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaki rastlama 2-2 sonuçlandı. Geçen sezon Vodafone Park’taki yarışma 1-1 tamamlandı, Medipol Başakşehir evinde 3-1 galip geldi. Bu sezonun ilk yarısında Dolmabahçe’deki tesadüf 1-1 sonuçlandı.

– Deplasmanda tek başarı

Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile muhalif sahada yaptığı 10 resmi maçtan yalnızca birinde galibiyete ulaşabildi.

İki ekip, Medipol Başakşehir’in konut sahipliğinde 7’si Atatürk Olimpiyat, 3’ü Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda olmak üzere 10 defa aleyhinde karşıya geldi. Dokuzu Süper Lig, biri Türkiye Kupası elde etmek üzere bu maçlardan 4’ünü Medipol Başakşehir, birini Beşiktaş kazandı, 5 yarışma da eşitlikle sonuçlandı.

Siyah-beyazlılar, rakibi aleyhinde deplasmandaki tek galibiyetini Süper Lig’de 2014-2015 sezonunda aldı. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 9 Kasım 2014 tarihindeki karşılaşmayı kırmızı kartlar nedeniyle 9 birey tamamlayan Beşiktaş, sahadan 2-1 şampiyon ayrıldı.

Medipol Başakşehir, konut sahibi olduğu maçlarda 16 gol atarken, kalesinde 12 gol fark etti.

Beşiktaş, deplasmanda oynadığı 10 maçın tamamında gol yerken, sadece birinde gol yollarında sessiz kaldı.

– Maçlar

Beşiktaş ile eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir takımları aralarında yapılan 19’u lig, 2’si kupa elde etmek üzere 21 devlete ait maçta alınan sonuçlar şöyle:

2007-2008:

Beşiktaş-İBB Spor Süper Lig 0 – 0

İBB Spor-Beşiktaş Süper Lig 2 – 1

2008-2009:

İBB Spor-Beşiktaş Süper Lig 1 – 1

Beşiktaş-İBB Spor Süper Lig 2 – 1

2009-2010:

İBB Spor-Beşiktaş Süper Lig 1 – 1

İBB Spor-Beşiktaş Türkiye Kupası 1 – 0

Beşiktaş-İBB Spor Süper Lig 2 – 0

2010-2011:

Beşiktaş-İBB Spor Süper Lig 0 – 2

İBB Spor-Beşiktaş Süper Lig 2 – 1

Beşiktaş-İBB Spor Türkiye Kupası 2 – 2 (Kayseri’de)

2011-2012:

Beşiktaş-İBB Spor Süper Lig 1 – 1

İBB Spor-Beşiktaş Süper Lig 2 – 2

2012-2013:

İBB Spor-Beşiktaş Süper Lig 1 – 1

Beşiktaş-İBB Spor Süper Lig 2 – 2

2014-2015:

İ.Başakşehir-Beşiktaş Süper Lig 1 – 2

Beşiktaş-İ.Başakşehir Süper Lig 0 – 0

2015-2016:

Beşiktaş-M.Başakşehir Süper Lig 2 – 0

M.Başakşehir-Beşiktaş Süper Lig 2 – 2

2016-2017:

Beşiktaş-M.Başakşehir Süper Lig 1 – 1

M.Başakşehir-Beşiktaş Süper Lig 3 – 1

2017-2018:

Beşiktaş-M.Başakşehir Süper Lig 1 – 1

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Kaynak: www.sporx.com

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