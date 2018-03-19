Beşiktaş’ı Şampiyonlar Ligi sarstı! Tam 21 puan uçtu

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nden namağlup lider olarak çıkarak Bayern Münih ile eşleşen ve Alman rakibine elenen Beşiktaş, Avrupa’dan Süper Lig’e dönüşlerde 8 maçta sadece 9 puan aldı. Avrupa dönüşlerinde Süper Lig’de tam 11 puan kaybı yaşayan Beşiktaş, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında istatistiklerini de geride bıraktı. 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Avrupa’dan Süper Lig’e dönüşlerde 18 maçın 13’ünden sahadan galibiyetle ayrılmıştı.

Avrupa dönüşlerinde 11 puan kaybı yaşayan Beşiktaş, Avrupa’da oynadığı maçlardan önce de 10 puan kaybetti. Şampiyonlar Ligi’nden bu sezon 44 milyon euro şampiyon Beşiktaş’a bu sezon Avrupa macerasının faturası Süper Lig’de dolambaçlı olarak da olsa 21 puan şeklinde geri döndü.

MAÇ SKOR Beşiktaş – Konyaspor 2-0 Beşiktaş – Trabzonspor 2-2 Beşiktaş – Başakşehir 1-1 Göztepe – Beşiktaş 1-3 Yeni Malatya – Beşiktaş 0-0 Kayserispor – Beşiktaş 1-1 Beşiktaş – Fenerbahçe 3-1 Başakşehir – Beşiktaş 1-0

Bu sezon Avrupa’da 8 maça çıkan Beşiktaş, bu maçlardan önce Süper Lig’de oynadığı maçlarda da istediğini alamadı. Avrupa’da oynadığı 8 maçtan önce ligde 8 maça meydana çıkan Beşiktaş, bu 8 maçta 10 puan kaybetti.

MAÇ SKOR Karabükspor – Beşiktaş 0-1 Fenerbahçe – Beşiktaş 2-1 Gençlerbirliği – Beşiktaş 2-1 Alanyaspor – Beşiktaş 1-2 Beşiktaş – Akhisar 0-0 Beşiktaş – Galatasaray

3-0 Konyaspor 1-1 Beşiktaş 1-1 Beşiktaş 1-0 Gençlerbirliği 1-0