Beşiktaş yönetiminin Devler Ligi gururu!

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda önceki günile Vodafone Park’ta aleyhinde karşıya gelen Beşiktaş, Almanya’da aldığı 5-0’lık yenilgi sonrası evinde de rakibine 3-1 mağlup oldu. Ama siyah-beyazlı yöneticiler, takımın ‘kaybederken kazandığı’ görüşünde…

Rastlama sırasında ve sonrasında stattaki atmosfere dikkat çeken yöneticiler, “Bu ekip Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon yaptıklarıyla taraftarını mutlu etmiş. Stattaki olağanüstü güzel etraf bize bunu dobra dobra gösteriyor. Tribünler, Şenol Güneş ve futbolcuları bağrına bastı. Bu maçta takıma verilen takviye benzeri bir teşekkür gibiydi.

Bu sezon Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu. Beklentileri azami aşan takımlardan biri olduk. Bu lige ait olduğumuzu tüm Avrupa’ya gösterdik. Herkesin saygısını kazanmayı başardık.

Hemen yapılması gereken bu ligde kalıcı olmak. Bunun yolu da ligde kazanan olmaktan geçiyor. Takımımız bir ivme yakaladı. Grafiğimiz yükseliyor. Camiamız kenetlenmiş vaziyette. Bundan daha sonra inşallah sezon ardına kadar her maç daha da üzerine koyarak ilerleyeceğiz.

“BİRLİK İÇİNDE…”

Devler Ligi’nden elendiğimiz için içimiz buruk lakin başardıklarımızdan ötürü de gururluyuz. Hocamız, oyuncular, taraftarlar… Herkes böyle hissediyor. Artık adamakıllı lige döneceğiz. Ekip zaten son haftalarda konsantre olunca yapabileceklerini gösteriyor. Umuyoruz ama birlik içinde karşımıza meydana çıkan bütün engelleri yine aşacağız ve defalarca 3. şampiyonluğu alıp seneye bitmiş Devler Ligi’nin kayda değer bir aktörü olacağız” ifadelerini kullandılar.

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Kaynak: www.sporx.com

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