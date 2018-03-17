Beşiktaş “Kedi”yi arıyor!

Reklam kampanyaları ile dikkat çekenyeni yıldızını buldu; Tekir…ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sahaya giren kedi yüzünden Beşiktaş, UEFA Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. Iletişim Komitesi de hemen sahaya giren kediyi bulmak ve reklamda kullanmak için seferber oldu.

öte yandan Beşiktaş’ın Disiplin Kurulu’na sevki İngiliz futbolseverleri kızdırdı. Taraftarlar, “Kediye canice vermeleri gerekli, kulübe yok”, “Kendini atan oyuncuya canice değil lakin bir kedi üzerinden suç oluşturan verebilirler”, “Stada meşale girmesi olağan fakat kedi yok. Böylece mi!” mesajları ile UEFA’yı eleştirdi.

Bayern’in sosyal ağ hesabı ikinci maçın sonucunu kedili fotoğraf ile duyurmuştu. Almanlar, Sevilla ile olan eşleşmelerinde de kediyi kullanmayı tercih etti.

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Kaynak: www.sporx.com

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