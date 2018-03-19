Benzema, Valbuena ile yine dalga geçti

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid’in yıldızı Karim Benzema, Fenerbahçeli Mathieu Valbuena’ya Instagram’dan cevap verdi.

Kendisine seks kasediyle şantaj yapan Benzema’yla ilgili Fransa’dan Le Parisien’e verdiği röportajda, “Karşılaşsak elini sıkarım. Bir sorunum değil” ifadelerini kullanmıştı

Valbuena’nın röportajını Instagram hikaye bölümünden paylaşan Benzema ise “Kendi elini sık” (Garde ta main!)diyerek sarı lacivertli oyuncuyu tersledi.

Şantaj ve seks kasedi olayları nedeniyle araları açık olan ikilinin kavgası Haziran 2017’de de sosyal medyaya taşınmıştı

Benzema, internetteki videoları ve kısa boyu ile ünlenen Köksal Baba’nın Mathieu Valbuena’ya benzetildiği fotoğraf ile de dalga geçmişti

Instagram’dan Valbuena ile Köksal Baba’nın bulunduğu ve ‘Yüzyılın kavgası başlasın’ yazılmış fotoğrafı beğenen Benzema, yorum olarak ”Bu resim için bir şey söylemeye bile değmez” diyerek gülmüştü.

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Kaynak: www.sporx.com

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