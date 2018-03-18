Belhanda’nın üçlüsünü Fenerbahçe’de hoparlörlü yanıt

admin
Spread the love
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 0-0 sona erdi. Maçın hemencecik bitimibde Younes Belhanda ve Garry Rodrigues, sarı kırmızılı tribünlerin olduğu bölüme giderek formalarını verdi.

Formalarını taraftara attıktan sonradan soyunma odasına dürüst yönelen oyunculardan Belhanda, taraftarlarına dönerek üçlü çektirdi.

Sarı kırmızılı tribünler üçlüye karşılık verince tribün önüne yerleştirilen stadyum hoparlöründen müzik çalındı.

——————————-
Kaynak: www.sporx.com
——————————-
Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da




Bir Cevap Yazın

Specify Facebook App ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Facebook Login to work

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir