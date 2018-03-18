Belhanda’nın üçlüsünü Fenerbahçe’de hoparlörlü yanıt

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 0-0 sona erdi. Maçın hemencecik bitimibde Younes Belhanda ve Garry Rodrigues, sarı kırmızılı tribünlerin olduğu bölüme giderek formalarını verdi.
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Formalarını taraftara attıktan sonradan soyunma odasına dürüst yönelen oyunculardan Belhanda, taraftarlarına dönerek üçlü çektirdi.
Sarı kırmızılı tribünler üçlüye karşılık verince tribün önüne yerleştirilen stadyum hoparlöründen müzik çalındı.
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Kaynak: www.sporx.com
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