Belhanda: “Bizim stat, Kadıköy’den iyi”

Galatasaray’ın 10 numarası Younes Belhanda, 0-0 biten F.Bahçe derbisinin gerisinde Ülker Stadı’ndan ayrılırken Sabahtan Gazetesi’nden Mehmet Özcan’a açıklamalar yaptı.

başlangıçta maçı değerlendiren Younes Belhanda, “Güç bir atmosferin bizi beklediğini biliyorduk. Beraberliğin ve bir puanın bizim için fena sonuç olduğunu düşünmüyorum. Lider geldik ve lider dönüyoruz. Maçın geneline bakarsak, galibiyete yakın olan taraf bizdik. Rakibimizden daha net pozisyonlara girdik oysa golü atamadık” görüşünü paylaştı.

“Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansı bitti mi?” sorusuna Belhanda, “Hayır bitti diyemeyiz, hala yarıştalar. Fakat biz aradaki 6 puan farkı koruduk ve onların şansı azaldı” cevabını verdi. Kadıköy’deki atmosferi de sorduğumuz Faslı yıldız, “Kazansaydık fark 9 puana çıkacaktı. Sanırım bu yüzden Fenerbahçe taraftarları tribünde gergindi. Bence bizim stadımızdaki atmosfer daha güzel” ifadesini kullandı.

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Kaynak: www.sporx.com

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