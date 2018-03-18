Başakşehir, Kartal’ı devirdi! Zirve karıştı

‘in 26. haftasında, deplasmandaile aleyhinde karşıya geldi. Üstteki sıraları fazla yakından ilgilendiren karşılaşmanın 90 dakikası dakikasına‘ı 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Medipol Başakşehir‘e rakibi karşısında galibiyeti getiren golü 28. dakikada Eljero Elia kaydetti. Konut sahibi ekipte 62. dakikada Junior Caiçara ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun duşında kaldı.

Bu sonucun gerisinde Beşiktaş Spor Toto Süper Lig’de 50 puanda kalırken haftayı 3. sırada tamamladı. Medipol Başakşehir ise puanını 53 yaptı ve haftayı 2. sırada kapattı.

Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş sahasında Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek. Medipol Başakşehir ise 27. haftada deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile aleyhinde karşıua gelecek.

Süper Lig’de 26. hafta sonunda puan durumu

1. Galatasaray (54)

2. M. Başakşehir (53)

3. Beşiktaş (50)

4. Fenerbahçe (48)

Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, geçen haftaki Gençlerbirliği mücadelesinin ilk 11’ini bozmadı. Siyah-beyazlı ekip, Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup eden ilk 11’le sahada galibiyet aradı. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile oynanan rövanş mücadelesinde yedekte kalan Fabricio Agosto Ramirez, Adriano Correia, Ryan Babel, Alvaro Negredo, Atiba Hutchinson ve Anderson Talisca, 26. hafta karşılaşmasında ilk 11’de atama aldı.

Büyüyen Medipol Başakşehir hücumunda Adebayor sağ çizgide topla buluştu. Adebayor Tosic’i geçmek isterken rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem faulü belirledi. Mücadelenin 4. dakikası dakikasına Visca’nın cinayet sahasına ortasında Da Costa çok iyi yükseldi ve anlamsız pozisyonda kafa vuruşunu yaptı. Da Costa’nın kafasında top üstten auta gitti.

İyi başlayan Başakşehir, 6. dakikada kayda değer bir fırsat daha yakaladı. Suç Oluşturan sahasına gönderilen topu Adriano kafa ile uzaklaştırmak istedi. Visca cinayet sahasının hemen önünde topu alırken, yerden sert bir vuruş denedi. Fabri Visca’nın şutunda topu köşeden çok iyi bir şekilde çıkardı. Pozisyonun devamında bir şut daha geldi ancak top auta gitti. Sağ kanattan Caiçara’nın ceza sahasına ortasında Adebayor mükemmel yükseldi ve etkili bir kafa vuruşu yaptı. Adebayor’un ortası kaleye paralel gitti. 20. dakikada sağ direğin oraya koşu yapan Edin Visca’nın şutunda Dusko Tosic kayarak müdahalede bulundu ve top kornere gitti.

Mücadelenin 22. dakikasında Beşiktaş savunmadan Medel ile top dışında tutmak istedi. Medel sağ taraftaki arkadaşına pas attıktan sonradan Mossoro’nun topu elde etmek için yaptığı harekete sinirlendi. Hakem Mossoro’nun hareketini faul olarak değerlendirirken Medel, rakibini itti. Hakem pozisyonda Medel’e bir sarı kart gösterdi. Medel Aytemiz Alanyaspor maçında cezalı duruma düştü.

BAŞAKŞEHİR’DE SESSİZLİĞİ BOZAN GOL ELIA’DAN

Beşiktaş’ta Tolga orta sahada topla ilerlerken rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem pozisyonu devam ettirirken Adebayor aldığı topla rakip cinayet sahasına doğru ilerledi. Adebayor suç oluşturan sahasına girip sağındaki Visca’ya pasını çıkardı. Edin Visca da suç oluşturan yayından koşu yapan Elia’ya içten topu yolladı. Elia yaptığı yerden vuruşta topu ağlara göndermeyi başardı. Medipol Başakşehir 28. dakikada Elia’nın golüyle Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti.

Siyah-beyazlı ekip beraberlik için karşı taraf alanda pozisyon ararken, Talisca, Negredo’nun pasına hareketlenmek istedi. Fakat Talisca, Caiçara’nın müdahalesiyle canice sahasına sol taraftan girerken yerde kaldı. Hakem faulü belirlerken Caiçara’ya da bir sarı kart çıktı. Bağımsızlık vuruştu Talisca kullandı. 34. dakikada Talisca’nın şutunda top ast ağlarda kaldı.

SON İKİ DAKİKADA İKİ TEHLIKELI GOL POZİSYONU

İki ekip da birincil yarının sonlarında gole çok yaklaştı. 45+1. dakikada sol kanatta Adriano’nun cinayet sahasına ortasına Attamah dokundu ve top direğin dibinden kornere gitti. Korner ardından ev sahibi takım bir kontra yakaladı. Elia orta sahada topla ilerken Babel’in müdahalesiyle yerde kaldı ama topu Edin Visca alında hakem avantaja bıraktı. İkiye bir artan atakta Visca canice sahasına değin ilerleyip solundaki Adebayor’a pasını verdi. Adebayor canice sahası içinde topu çekmek isteyince savunma araya girdi. Hakem oyun durunda Babel’e orta sahada yaptığı müdahale nedeniyle sarı kart gösterdi.

Birincil yarıda başka gol olmadı ve ilk 45 dakika 0-0 sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısına iki teknik direktör de değişim yapmadan başladı. Beşiktaş ikinci yarıya daha iyi başladı ve siyah-beyazlı takım ilk 5 dakika içinde bütün hatlarıyla karşı taraf alanda pozisyon aradı.

Şenol Güneş oyuna ilk müdahalesini 60. dakikada gerçekleştirdi. Bu dakikada Beşiktaş’ta Tolgay Arslan yerine Oğuzhan Özyakup dahil oldu.

CAIÇARA’YA İKİNCİ SARI KART! BAŞAKŞEHİR 10 BIREY

Karşılaşmanın 62. dakikada orta sahada Adriano topla buluştu. Adriano, topu aldıktan daha sonra Caiçara’nın ayağına basmasının gerisinde yerde kaldı. Hakem bu pozisyonda Caiçara’ya ikinci sarı kartını gösterdi. İkinci sarıdan kırmızı kart gören Caiçara takımını 10 kişi bıraktı.

10 birey kalan Medipol Başakşehir’de Abdullah Avcı 68. dakiakda Elia’yı kenara alırken, Uğur Uçar oyuna girdi. Benzer dakikada Beşiktaş’ta da Lens yerine Vagner Love dahil oldu.

Medipol Başakşehir’da sağ kanatta Adebayor topla buluştu. Sağdan aldığı topla karşı taraf cinayet sahasına içten ilerleyen Adebayor, Adriano’nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem 70. dakikada bu pozisyonda faulü belirlerken Adriano da bir sarı kart gördü. Adriano bu kart ile cezalı duruma düştü. Yıldız oyuncu Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ BIRLIKTELIK İÇİN YÜKLENDİ, BAŞAKŞEHİR DİRENDİ

Beşiktaş, 70. dakikadan sonra karşı taraf alanda pozisyon ararken ev sahibi ekip oyunu kendi sahasında kabul edip, daha fazla seri hücumlarla etkili olmaya çalıştı.

79. dakikada Adebayor yaptığı faulün ardındaki, Tosic topu olmak isteyince rakibini itti. Hakem bu pozisyonda Adebayor’a sarı kart gösterdi.

Şenol Güneş son oyuncu değişikliğini 82. dakikada gerçekleştirdi. Bu dakikada siyah-beyazlı takımda Atiba kenara gelirken oyuna Caner Erkin dahil oldu.

Son dakikalarda Beşiktaş büyük baskı kurdu fakat mücadelenin kalan kısmında her iki takım de diğer gol bulamadı. 90 dakika sonunda Medipol Başakşehir, Beşiktaş’ı Elia’nın golüyle 1-0 mağlup etmeyi başardı.

MAÇTAN DAKİKALAR (BIRINCIL YARI)

4. dakikada Visca’nın sağdan kullandığı özgürlük vuruşta iyi yükselen Da Costa topa kafayı vurdu. Meşin dairesel üstten auta gitti.

6. dakikada Adriano’nun penaltı noktası civarında kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı top, Visca’nın önünde kaldı. Visca’nın sert vuruşunda, kaleci Fabricio meşin yuvarlağın filelere gitmesine müsade vermedi.

20. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Caiçara’nın sağdan yaptığı apaçık Adebayor arkadaki direkte topa vurdu. Diğer sırık dibine açılan meşin yuvarlağı Visca kaleye gönderdi. Tosic çizgi üstünde topa müdahale etti ve meşin yuvarlağı kornere atarak golü önledi.

28. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Adebayor’un sağ taraftan kaptığı topla başlayan atakta Visca, meşin yuvarlağı suç oluşturan sahası önüne çevirdi. Elia gelişine yerden bir vuruşla topu filelere yolladı: 1-0

39. dakikada Babel’in uzaktan mesafeden sert vuruşunda, meşin dairesel kaleci Volkan Babacan’da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir’in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN…)

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Kaynak: www.sporx.com

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