Başakşehir, “Dört büyükler”in korkulu rüyası

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Süper Lig’de 18 Kasım Cumartesi günü sahasında Galatasaray’ı misafir edecek Medipol Başakşehir, “Dört büyükler” ile oynadığı maçlarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.

Turuncu-lacivertli takım, 2016’dan bu yanlamasına Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda, “Dört büyükler” olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile oynadığı son 18 maçta sadece 1 bozgun yaşadı.

Abdullah Avcı’nın ekibi, laf konusu müsabakalarda 8 başarı alırken, 9 kere de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Medipol Başakşehir, tek yenilgisini geçen sezonun ikinci yarısında Kadıköy’de oynanan mücadelede Fenerbahçe’ye aleyhinde 1-0’lık sonuçla almıştı.

– “Dört büyükler”e 32 gol attı, 21 gol yedi

Turuncu-lacivertli ekip, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile oynadığı son 18 maçta gol sayılarında da rakiplerine büyük avantaj kurdu.

Laf konusu mücadelelerde karşı taraf fileleri 32 kere havalandıran Medipol Başakşehir, kalesinde ise 21 gol gördü.

Abdullah Avcı’nın ekibi yalnızca 2 maçta gol sevinci yaşayamazken, 4 müsabakada ise kalesini gole kapatmayı başardı.

– Galatasaray’a karşısında son 3 maçını kazandı

Medipol Başakşehir, ligde bu haftaki rakibi Galatasaray ile 2016’dan bu yanlamasına oynadığı 4 maçta rakibine galibiyet şansı vermedi.

Sarı-kırmızılı takımı 3 defa mağlup etmeyi başaran, 1 maçta sahadan beraberlikle ayrılan turuncu-lacivertliler, rakibinin filelerini 11 kez havalandırırken, kalesinde ise 5 gol fark etti.

Abdullah Avcı’nın öğrencileri, Galatasaray’a aleyhinde son 3 devlete ait maçını kazandı.

– Beşiktaş ile 3 beraberlik

Medipol Başakşehir, bu süreçte son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş ile ligde oynadığı 4 maçta da sahadan mağlubiyetle ayrılmadı.

Turuncu-lacivertli ekip, siyah-beyazlı takımla yaptığı 4 maçın 3’ünden beraberlikle ayrılırken, geçen sezon sahasında oynadığı mücadeleyi ise 3-1 kazanmayı başarmıştı.

Laf konusu maçlarda Beşiktaş filelerini 7 kere havalandıran Medipol Başakşehir, kalesinde ise 5 gole engel olamadı.

– Tek yenilgi Fenerbahçe’ye aleyhinde

Abdullah Avcı’nın öğrencileri, bu süreçte tek yenilgisini Fenerbahçe karşısında yaşadı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig’de 4, Ziraat Türkiye Kupası’nda 2 kez karşılaştığı rakibi karşı 3 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet aldı.

Turuncu-lacivertliler, bu maçlarda karşı taraf kaleye 10 gol gönderirken, kalesinde ise 8 gol fark etti.

– Trabzonspor ile 4 kere karşılaştı

Medipol Başakşehir, 2016’dan bu yanlamasına Trabzonspor ile ligde 4 kez karşı karşıya geldi.

İstanbul ekibi, bu karşılaşmalarda 1 başarı ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı. Rakibine 4 gol atan turuncu-lacivertliler, kalesinde ise 3 gole engel olamadı.

– Medipol Başakşehir’in “Dört büyükler” ile maçları:

Galatasaray

 Tarih  Organizasyon  Maç  Skor  06.03.2016   Süper Lig  Galatasaray-Medipol Başakşehir  3-3  04.11.2016    Süper Lig  Galatasaray-Medipol Başakşehir  1-2  04.02.2017   Ziraat Türkiye Kupası  Medipol Başakşehir-Galatasaray  2-1  10.04.2017   Süper Lig  Medipol Başakşehir-Galatasaray  4-0 Beşiktaş

Tarih   Organizasyon  Maç  Skor  14.02.2016   Süper Lig  Medipol Başakşehir-Beşiktaş  2-2  26.11.2016   Süper Lig   Beşiktaş-Medipol Başakşehir  1-1  30.04.2017   Süper Lig   Medipol Başakşehir-Beşiktaş  3-1  23.10.2017   Süper Lig   Beşiktaş-Medipol Başakşehir  1-1 Fenerbahçe

 Tarih  Organizasyon  Maç  Skor  09.05.2016   Süper Lig  Medipol Başakşehir-Fenerbahçe  2-1  21.08.2016   Süper Lig   Medipol Başakşehir-Fenerbahçe   1-0  22.01.2017   Süper Lig   Fenerbahçe-Medipol Başakşehir  1-0  26.04.2017   Ziraat Türkiye Kupası  Medipol Başakşehir-Fenerbahçe   2-2  17.05.2017   Ziraat Türkiye Kupası  Fenerbahçe-Medipol Başakşehir   2-2  09.09.2017   Süper Lig   Fenerbahçe-Medipol Başakşehir   2-3 Trabzonspor

 Tarih  Organizasyon  Maç  Skor  10.04.2016   Süper Lig  Trabzonspor-Medipol Başakşehir  1-1  17.12.2016   Süper Lig   Medipol Başakşehir-Trabzonspor   1-0  21.05.2017   Süper Lig   Trabzonspor-Medipol Başakşehir   0-0  17.09.2017   Süper Lig   Medipol Başakşehir-Trabzonspor   2-2  

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Kaynak: www.sporx.com
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