Başakşehir, Beşiktaş’ı devirdi! Zirve karıştı

‘in 26. haftasında, deplasmandaile karşısında karşıya geldi. Üst sıraları fazla yakından ilgilendiren karşılaşmanın 90 dakikasında‘ı 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Medipol Başakşehir‘e rakibi aleyhinde galibiyeti getiren golü 28. dakikada Eljero Elia kaydetti. Konut sahibi ekipte 62. dakikada Junior Caiçara ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun duşında kaldı.

Bu sonucun peşinde Beşiktaş Spor Toto Süper Lig’de 50 puanda kalırken haftayı 3. sırada tamamladı. Medipol Başakşehir ise puanını 53 yaptı ve haftayı 2. sırada kapattı.

Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş sahasında Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek. Medipol Başakşehir ise 27. haftada deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşısında karşıua gelecek.

Süper Lig’de 26. hafta sonunda puan durumu

1. Galatasaray (54)

2. M. Başakşehir (53)

3. Beşiktaş (50)

4. Fenerbahçe (48)

Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, geçen haftaki Gençlerbirliği mücadelesinin ilk 11’ini bozmadı. Siyah-beyazlı takım, Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup eden ilk 11’le sahada başarı aradı. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile oynanan rövanş mücadelesinde yedekte kalan Fabricio Agosto Ramirez, Adriano Correia, Ryan Babel, Alvaro Negredo, Atiba Hutchinson ve Anderson Talisca, 26. hafta karşılaşmasında ilk 11’de tayin aldı.

Gelişen Medipol Başakşehir hücumunda Adebayor sağ çizgide topla buluştu. Adebayor Tosic’i geçirmek isterken rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem faulü belirledi. Mücadelenin 4. dakikası dakikasına Visca’nın canice sahasına ortasında Da Costa mükemmel yükseldi ve abes pozisyonda kafa vuruşunu yaptı. Da Costa’nın kafasında top üstten auta gitti.

İyi başlayan Başakşehir, 6. dakikada önemli bir fırsat daha yakaladı. Canice sahasına gönderilen topu Adriano kafa ile uzaklaştırmak istedi. Visca canice sahasının hemencecik önünde topu alırken, yerden sert bir vuruş denedi. Fabri Visca’nın şutunda topu köşeden bir şekilde çıkardı. Pozisyonun devamında bir şut daha geldi oysa top auta gitti. Sağ kanattan Caiçara’nın suç oluşturan sahasına ortasında Adebayor mükemmel yükseldi ve etkin bir kafa vuruşu yaptı. Adebayor’un ortası kaleye paralel gitti. 20. dakikada sağ direğin oraya koşu yapan Edin Visca’nın şutunda Dusko Tosic kayarak müdahalede bulundu ve top kornere gitti.

Mücadelenin 22. dakikasında Beşiktaş savunmadan Medel ile top hariç tutmak istedi. Medel sağ taraftaki arkadaşına pas attıktan daha sonra Mossoro’nun topu almak için yaptığı harekete sinirlendi. Hakem Mossoro’nun hareketini faul olarak değerlendirirken Medel, rakibini itti. Hakem pozisyonda Medel’e bir sarı kart gösterdi. Medel Aytemiz Alanyaspor maçında cezalı duruma düştü.

BAŞAKŞEHİR’DE SESSİZLİĞİ BOZAN GOL ELIA’DAN

Beşiktaş’ta Tolga orta sahada topla ilerlerken rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem pozisyonu devam ettirirken Adebayor aldığı topla karşı taraf suç oluşturan sahasına doğru ilerledi. Adebayor suç oluşturan sahasına girip sağındaki Visca’ya pasını çıkardı. Edin Visca da cinayet yayından koşu yapan Elia’ya dürüst topu gönderdi. Elia yaptığı yerden vuruşta topu ağlara göndermeyi başardı. Medipol Başakşehir 28. dakikada Elia’nın golüyle Beşiktaş karşı 1-0 öne geçti.

Siyah-beyazlı takım birliktelik için rakip alanda pozisyon ararken, Talisca, Negredo’nun pasına hareketlenmek istedi. Oysa Talisca, Caiçara’nın müdahalesiyle cinayet sahasına sol taraftan girerken yerde kaldı. Hakem faulü belirlerken Caiçara’ya da bir sarı kart çıktı. Özgürlük vuruştu Talisca kullandı. 34. dakikada Talisca’nın şutunda top yan ağlarda kaldı.

SON İKİ DAKİKADA İKİ GÜVENLI OLMAYAN GOL POZİSYONU

İki ekip da ilk yarının sonlarında gole fazla yaklaştı. 45+1. dakikada sol kanatta Adriano’nun ceza sahasına ortasına Attamah dokundu ve top direğin dibinden kornere gitti. Korner sonrasında konut sahibi takım bir kontra yakaladı. Elia orta sahada topla ilerken Babel’in müdahalesiyle yerde kaldı fakat topu Edin Visca alında hakem avantaja bıraktı. İkiye bir büyüyen atakta Visca canice sahasına dek ilerleyip solundaki Adebayor’a pasını verdi. Adebayor cinayet sahası içinde topu çekmek isteyince savunma araya girdi. Hakem oyun durunda Babel’e orta sahada yaptığı müdahale nedeniyle sarı kart gösterdi.

Ilk yarıda başka gol olmadı ve birincil 45 dakika 0-0 sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısına iki teknik direktör de değişim yapmadan başladı. Beşiktaş ikinci yarıya daha iyi başladı ve siyah-beyazlı ekip birincil 5 dakika içinde bütün hatlarıyla muhalif alanda pozisyon aradı.

Şenol Güneş oyuna ilk müdahalesini 60. dakikada gerçekleştirdi. Bu dakikada Beşiktaş’ta Tolgay Arslan yerine Oğuzhan Özyakup dahil oldu.

CAIÇARA’YA İKİNCİ SARI KART! BAŞAKŞEHİR 10 KIŞI

Karşılaşmanın 62. dakikada orta sahada Adriano topla buluştu. Adriano, topu aldıktan sonra Caiçara’nın ayağına basmasının arkasından yerde kaldı. Hakem bu pozisyonda Caiçara’ya ikinci sarı kartını gösterdi. İkinci sarıdan kırmızı kart görebilen Caiçara takımını 10 kişi bıraktı.

10 kişi kalan Medipol Başakşehir’de Abdullah Avcı 68. dakiakda Elia’yı kenara alırken, Uğur Uçar oyuna girdi. Aynı dakikada Beşiktaş’ta da Lens yerine Vagner Love dahil oldu.

Medipol Başakşehir’da sağ kanatta Adebayor topla buluştu. Sağdan aldığı topla muhalif ceza sahasına içten ilerleyen Adebayor, Adriano’nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem 70. dakikada bu pozisyonda faulü belirlerken Adriano da bir sarı kart fark etti. Adriano bu kart ile cezalı duruma düştü. Yıldız oyuncu Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ BIRLIKTELIK İÇİN YÜKLENDİ, BAŞAKŞEHİR DİRENDİ

Beşiktaş, 70. dakikadan sonra rakip alanda pozisyon ararken konut sahibi takım oyunu kendi sahasında kabul edip, daha fazla süratli hücumlarla etkili olmaya çalıştı.

79. dakikada Adebayor yaptığı faulün ardındaki, Tosic topu elde etmek isteyince rakibini itti. Hakem bu pozisyonda Adebayor’a sarı kart gösterdi.

Şenol Güneş son oyuncu değişikliğini 82. dakikada gerçekleştirdi. Bu dakikada siyah-beyazlı takımda Atiba kenara gelirken oyuna Caner Erkin dahil oldu.

Son dakikalarda Beşiktaş büyük baskı kurdu oysa mücadelenin kalan kısmında her iki ekip de diğer gol bulamadı. 90 dakika sonunda Medipol Başakşehir, Beşiktaş’ı Elia’nın golüyle 1-0 mağlup etmeyi başardı.

MAÇTAN DAKİKALAR (ILK YARI)

4. dakikada Visca’nın sağdan kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Da Costa topa kafayı vurdu. Meşin dairesel üstten auta gitti.

6. dakikada Adriano’nun penaltı noktası civarında kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı top, Visca’nın önünde kaldı. Visca’nın sert vuruşunda, kaleci Fabricio meşin yuvarlağın filelere gitmesine izin vermedi.

20. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Caiçara’nın sağdan yaptığı ortada Adebayor arkadaki direkte topa vurdu. Öteki direk dibine açılan meşin yuvarlağı Visca kaleye gönderdi. Tosic çizgi üzerinde topa müdahale etti ve meşin yuvarlağı kornere atarak golü önledi.

28. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Adebayor’un sağ taraftan kaptığı topla başlayan atakta Visca, meşin yuvarlağı cinayet sahası önüne çevirdi. Elia gelişine yerden bir vuruşla topu filelere yolladı: 1-0

39. dakikada Babel’in uzak mesafeden sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan’da kaldı.

Karşılaşmanın birincil yarısı, Medipol Başakşehir’in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

57. dakikada Tolgay Arslan’ın sağdan yaptığı apaçık Negredo topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak auta gitti.

73. dakikada cinayet sahası dışarıda topla buluşan Hutchinson, uzakta mesafeden sert vurdu, meşin yuvarlak auta çıktı.

86. dakikada Adriano’nun soldan yaptığı apaçık Medipol Başakşehir savunmasının uzaklaştırmak istediği top, suç oluşturan yayı üzerindeki Talisca’nın önünde kaldı. Brezilyalı futbolcunun vuruşunda, meşin dairesel eksik farkla dışarı gitti.

90+3. dakikada Babel’in cinayet sahası dışından sert vuruşunda, top kaleyi bulmadı.

90+5. dakikada Babel’in sağdan yaptığı besbelli Talisca’nın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

Karşılaşmayı Medipol Başakşehir 1-0 kazandı.

Medipol Başakşehir: 1

Beşiktaş: 0

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Da Costa, Attamah, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Dk. 80 Gökhan İnler), Visca, Mossoro (Dk. 44 Napoleoni), Elia (Dk. 67 Uğur Uçar), Adebayor

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Medel, Tosic, Adriano, Hutchinson (Dk. 82 Caner Erkin), Tolgay Arslan (Dk. 60 Oğuzhan Özyakup), Lens (Dk. 68 Vagner Love), Talisca, Babel, Negredo

Gol: Dk. 28 Elia (Medipol Başakşehir)

Kırmızı kart: Dk. 62 Caiçara (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 21 Medel, Dk. 45+1 Babel, Dk. 70 Adriano, Dk. 72 Tosic (Beşiktaş), Dk. 44 Elia, Dk. 61 Clichy, Dk. 79 Adebayor (Medipol Başakşehir)

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Kaynak: www.sporx.com

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