Başakşehir-Beşiktaş! Muhtemel 11’ler

Medipol, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında sahasındaile karşılaşacak.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak uğraş saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Uğraş beIN Sports’tan naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Başakşehir

Volkan

Caiçara

Attamah

Da Costa

Clichy

Gökhan

Mahmut

Visca

Mossoro

Kerim

Adebayor

Beşiktaş

Fabri

Gökhan

Pepe

Medel

Adriano

Atiba

Tolgay

Lens

Talisca

Babel

Negredo

Son iki maçında 5 puan kaybeden Medipol Başakşehir, 26. haftaya 50 puan ve averajla üçüncü sırada girdi. Üç maçlık başarı serisiyle Medipol Başakşehir karşısına çıkacak Beşiktaş ise haftaya benzer puan ve averajla ikinci sırada başladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Vodafone Park’ta oynanan tesadüf 1-1 tamamlandı.

– Emre ve Epureanu cezalı

Medipol Başakşehir’de, zorlu Beşiktaş karşılaşmasında takımın iki kayda değer ismi Emre Belözoğlu ile Alexandru Epureanu, kart cezaları nedeniyle sahada olamayacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, Emre Belözoğlu’nun yokluğunda orta sahada İrfan Can Kahveci’ye, Epureanu’nun yerine de savunmada Manuel Da Costa’ya forma vermesi bekleniyor.

– 3 oyuncu cinayet sınırında

Medipol Başakşehir’de, Beşiktaş karşılaşması öncesinde Gael Clichy, Junior Caiçara ve Mahmut Tekdemir sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu üç oyuncu, mücadelede kart görmeleri halinde, 27. haftadaki Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında oynayamayacak.

Beşiktaş cephesi

Beşiktaş, son dönemde yenmekte en fazla zorlandığı rakiplerinden biri olan Medipol Başakşehir’i mağlup ederek, keza rakibiyle puan farkını 3’e çıkarmaya ayrıca de Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oynandığı haftayı iyi değerlendirmeye çalışacak.

– Güneş yönetiminde bir galibiyeti var

Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde turuncu-lacivertlileri yalnızca bir kez yenebildi.

2015-2016’daki birincil maçta rakibini 2-0 mağlup eden Beşiktaş, ardından çıktığı 4 müsabakadan başarı çıkarmayı başaramadı. 2015-2016’nın ikinci yarısında Başakşehir ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, geçen sezonki maçları 1-1 berabere ve 3-1 mağlubiyetle tamamladı. Beşiktaş, bu sezonun birincil yarısında ise Medipol Başakşehir ile evinde 1-1 berabere kaldı.

– Üç maçlık galibiyet serisini sürdürme arkasında

Ligde geride kalan üç haftayı galibiyetle tamamlayan Beşiktaş, Medipol Başakşehir’i yenerek bu sezonki en uzun başarı serisini yakalamaya çalışacak.

Son üç maçta Fenerbahçe’yi 3-1, Trabzonspor’u 2-0, Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı takım, 9 puanı hanesine yazdırdı.

– Quaresma’nın cezası sürüyor

Beşiktaş’ta cezalı Ricardo Quaresma, Medipol Başakşehir karşılaşmasında da forma giyemeyecek.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kartın arkasında 5 maç ceza alan, Trabzonspor ve Gençlerbirliği’ne aleyhinde forma giyemeyen Portekizli oyuncu, üçüncü defa takımını yalnız bırakacak.

– Babel, “dalya” için sahaya çıkacak

Siyah-beyazlı takımın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, karşılaşmada tayin alması halinde Türkiye kariyerinde Süper Lig’de 100. maçına çıkacak.

Geçmiş sezonlarda Kasımpaşa formasıyla 58 mücadeleye çıkan Babel, Beşiktaş’ta da 41 maç almak üzere toplam 99 lig karşılaşmasında atama aldı.

– Pepe ve Tosic takımla çalıştı

Beşiktaş’ta Fenerbahçe ile oynanan kupa mücadelesinde but parmağı kırılan Pepe, takımla çalışmalara başladı.

Sakatlığı sebebiyle hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Bayern Münih maçında forma giyemeyen Dusko Tosic de bu mücadelenin gerisinde gerçekleştirilen antrenmanlara katıldı.

– 6 oyuncu sarı kart cinayet sınırında

Beşiktaş’ta 6 oyuncu, sarı kart canice sınırında bulunuyor.

Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan, Adriano Correia, Gary Medel ve Atiba Hutchinson, karşılaşmada kart görmeleri halinde 27. haftadaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Avcı-Güneş rekabetinde 15. randevulaşma

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında karşılaşacak Medipol Başakşehir ve Beşiktaş’ın teknik direktörleri Abdullah Avcı ile Şenol Güneş, kariyerlerinde 15. kez karşısında karşıya gelecek. Geride kalan 14 maçta Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir’in başında sahaya çıkarken, Şenol Güneş, Trabzonspor, Bursaspor ve Beşiktaş’ın teknik direktörü olarak meslektaşına karşı mücadele etti. İki teknik adam arasındaki rekabette yapılan 14 maçın 5’inde Şenol Güneş’in takımları sahadan galibiyetle ayrılırken, 7 maç beraber bitti ve 2 mücadelede de Abdullah Avcı galibiyet sevinci yaşadı. Şenol Güneş’in takımları bu maçlarda 20 gol atarken, Abdullah Avcı’nın ekibi 13 golle buna karşılık verdi. – Ilk randevu Türkiye Kupası’nda Abdullah Avcı ve Şenol Güneş öncelikle 3 Şubat 2010’da o dönemdeki adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final birincil maçında karşı karşıya geldi. İstanbul’da 1-1 sona eren mücadelenin 1 hafta daha sonra oynanan rövanşını, Trabzonspor 1-0 kazanarak adını benzeri finale yazdırmıştı. İki teknik adam, 2014-2015 sezonunda ise Türkiye Kupası’nda son 16 turunda karşılaştı. Şenol Güneş’in başında bulunduğu Bursaspor, Abdullah Avcı’nın yönetimindeki İstanbul ekibini, olağan süresi 0-0, uzama bölümü de 1-1 sona eren karşılaşmada, penaltı atışları sonucunda 4-3 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti. – Medipol Başakşehir-Beşiktaş dönemi Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir’in ve Şenol Güneş de Beşiktaş’ın başındayken 6. kere karşılaşacak. Avcı ve Güneş bu maçlarda 1’er başarı elde etti. Üç karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda atılan gol sayılarında ise eşitlik durumu söz konusu. Medipol Başakşehir ve Beşiktaş, 5 maçta 7’şer kez fileleri havalandırdı. – Avcı-Güneş rekabeti İki teknik adamın rekabetinde bugüne dek oynanan maçlar şöyle: Tarih Kulvar Avcı’nın takımı Güneş’in takımı Skor 3 Şubat 2010 Türkiye Kupası İstanbul B. Bld. Trabzonspor 1-1 10 Şubat 2010 Türkiye Kupası İstanbul B. Bld. Trabzonspor 0-1 20 Şubat 2010 Süper Lig İstanbul B. Bld. Trabzonspor 0-0 12 Aralık 2010 Süper Lig İstanbul B. Bld. Trabzonspor 1-3 15 Mayıs 2011 Süper Lig İstanbul B. Bld. Trabzonspor 1-3 17 Eylül 2011 Süper Lig İstanbul B. Bld. Trabzonspor 1-0 28 Kasım 2014 Süper Lig İstanbul B. Bld. Bursaspor 0-0 11 Şubat 2015 Türkiye Kupası İstanbul B. Bld. Bursaspor 1-1 (3-4 penaltılar) 25 Nisan 2015 Süper Lig İstanbul B. Bld. Bursaspor 1-4 13 Eylül 2015 Süper Lig Medipol Başakşehir Beşiktaş 0-2 14 Şubat 2016 Süper Lig Medipol Başakşehir Beşiktaş 2-2 26 Kasım 2016 Süper Lig Medipol Başakşehir Beşiktaş 1-1 30 Nisan 2017 Süper Lig Medipol Başakşehir Beşiktaş 3-1 23 Ekim 2017 Süper Lig Medipol Başakşehir Beşiktaş 1-1 Beşiktaş’ın “kabusu” Medipol Başakşehir

Süper Lig’de Medipol Başakşehir’e konuk olacak Beşiktaş, rakibine karşısında galip gelmekte oldukça zorlanıyor. Siyah-beyazlı futbol takımı, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 21 devlete ait maçtan yalnızca 4’ünü kazanabildi. Süper Lig’de Medipol Başakşehir’e konuk olacak Beşiktaş, rakibine karşısında galip gelmekte oldukça zorlanıyor. Siyah-beyazlı futbol takımı, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 21 devlete ait maçtan yalnızca 4’ünü kazanabildi. İki takım aralarında 19’u Süper Lig, 2’si de Türkiye Kupası’nda edinmek üzere geride kalan 21 resmi maçtan 5’ini Medipol Başakşehir, 4’ünü Beşiktaş kazandı, 12 rastlama da berabere sonuçlandı. Taraflar arasındaki son 12 resmi maçtan 9’u berabere biterken, rekabette Beşiktaş 25, Medipol Başakşehir 26 gol attı. – Lig maçları İki takım Süper Lig’de 19 kere karşılaştı, dörder galibiyet aldı. Taraflar arasındaki 11 maçta da beraberlik bozulamadı. Siyah-beyazlıların ligdeki toplam 23 golüne, turuncu-lacivertli takım aynı sayıda golle cevap verdi. – Beşiktaş, son 14 resmi maçta 2 defa kazanabildi Beşiktaş, lig tarihinde şampiyon gelmekte en fazla zorlandığı rakibi Medipol Başakşehir aleyhinde son 14 resmi maçtan yalnızca 2’sini kazanabildi. Süper Lig’de 2010-2011 sezonundaki her iki maçı da yitiren siyah-beyazlılar, aynı sezon Kayseri’de oynanan Türkiye Kupası finalinde karşılaştığı rakibine 2-2 biten uzatma bölümü ardından penaltı atışlarıyla avantaj kurarak, kupayı müzesine götürdü. Beşiktaş, 2011-2012 sezonundaki lig maçlarında rakibiyle BJK İnönü Stadı’nda 1-1, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda ise 2-2 berabere kaldı. 2012-2013 sezonundaki maçlar ise Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 1-1, BJK İnönü Stadı’nda 2-2 bitti. 2014-2015 sezonunun birincil yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan müsabakada Beşiktaş 2-1 şampiyon geldi, ikinci yarıda aynı stattaki maç 0-0 sona erdi. 2015-2016 sezonunun birincil yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan müsabakayı siyah-beyazlılar 2-0 kazandı, ikinci yarıda Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaki tesadüf 2-2 sonuçlandı. Geçen sezon Vodafone Park’taki müsabaka 1-1 tamamlandı, Medipol Başakşehir evinde 3-1 galip geldi. Bu sezonun birincil yarısında Dolmabahçe’deki karşılaşma 1-1 sonuçlandı. – Deplasmanda tek galibiyet Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile karşı taraf sahada yaptığı 10 resmi maçtan yalnızca birinde galibiyete ulaşabildi. İki takım, Medipol Başakşehir’in ev sahipliğinde 7’si Atatürk Olimpiyat, 3’ü Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda olmak üzere 10 kere aleyhinde karşıya geldi. Dokuzu Süper Lig, biri Türkiye Kupası edinmek üzere bu maçlardan 4’ünü Medipol Başakşehir, birini Beşiktaş kazandı, 5 müsabaka da eşitlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlılar, rakibi aleyhinde deplasmandaki tek galibiyetini Süper Lig’de 2014-2015 sezonunda aldı. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 9 Kasım 2014 tarihindeki karşılaşmayı kırmızı kartlar sebebiyle 9 birey tamamlayan Beşiktaş, sahadan 2-1 şampiyon ayrıldı. Medipol Başakşehir, ev sahibi olduğu maçlarda 16 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü. Beşiktaş, deplasmanda oynadığı 10 maçın tamamında gol yerken, yalnızca birinde gol yollarında suskun kaldı. – Maçlar Beşiktaş ile eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir takımları arasında yapılan 19’u lig, 2’si kupa edinmek üzere 21 devlete ait maçta alınan sonuçlar şöyle: 2007-2008: Beşiktaş-İBB Spor Süper Lig 0 – 0 İBB Spor-Beşiktaş Süper Lig 2 – 1 2008-2009: İBB Spor-Beşiktaş Süper Lig 1 – 1 Beşiktaş-İBB Spor Süper Lig 2 – 1 2009-2010: İBB Spor-Beşiktaş Süper Lig 1 – 1 İBB Spor-Beşiktaş Türkiye Kupası 1 – 0 Beşiktaş-İBB Spor Süper Lig 2 – 0 2010-2011: Beşiktaş-İBB Spor Süper Lig 0 – 2 İBB Spor-Beşiktaş Süper Lig 2 – 1 Beşiktaş-İBB Spor Türkiye Kupası 2 – 2 (Kayseri’de) 2011-2012: Beşiktaş-İBB Spor Süper Lig 1 – 1 İBB Spor-Beşiktaş Süper Lig 2 – 2 2012-2013: İBB Spor-Beşiktaş Süper Lig 1 – 1 Beşiktaş-İBB Spor Süper Lig 2 – 2 2014-2015: İ.Başakşehir-Beşiktaş Süper Lig 1 – 2 Beşiktaş-İ.Başakşehir Süper Lig 0 – 0 2015-2016: Beşiktaş-M.Başakşehir Süper Lig 2 – 0 M.Başakşehir-Beşiktaş Süper Lig 2 – 2 2016-2017: Beşiktaş-M.Başakşehir Süper Lig 1 – 1 M.Başakşehir-Beşiktaş Süper Lig 3 – 1 2017-2018: Beşiktaş-M.Başakşehir Süper Lig 1 – 1

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Kaynak: www.sporx.com

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