Başakşehir – Beşiktaş maçının devre arasında tartışma

ilearasındaki mücadelenin devre arasında soyunma odası koridorlarında futbolcular ve antrenörler aralarında tartışma yaşandı.

Medipol Başakşehir’in Beşiktaş’ı davetli ettiği karşılaşmanın devre aralarında soyunma odası koridorları aniden karıştı. Başakşehirli ve Beşiktaşlı futbolcuların yanı sıra iki ekip antrenörleri de tartıştı. Kulüp görevlileri ve emniyet güçleri, olayların büyümesine engel oldu.

Başakşehir’in sahasında Fenerbahçe’ye mağlup olduğu karşılaşmanın ardından da iki kulüp futbolcular ve antrenörleri arasında aynı bir şart ortaya çıkmış ve soyunma odası koridorlarında arbede yaşanmıştı.

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Kaynak: www.sporx.com

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