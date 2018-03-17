Bafetimbi Gomis: ”Galatasaray’ın 4 yıldızı…”

Galatasaray’ın yıldız forveti Bafetimbi Gomis, 0-0 biten Fenerbahçe derbisinin peşinde sezon sonu kazanan olacaklarını belirtti.

Fenerbahçe’ye karşısında galibiyeti kaçırdıklarını bildiren Gomis, ”Daha iyi sonuçlar alan bir Galatasaray görüyorum. Bu akşam bazı fırsatları yakalayamadık. Tolga ve Maicon ile gole çok yaklaştık ama atamadık. İyi bir maç oldu lakin keşke golleri de atabilseydik. Bundan sonradan 8 final maçımız var. Hepsinden iyi sonuçlar alıp şampiyonluğa gitmemiz gerekiyor.” diye konuştu.

”GALATASARAY’IN 4 YILDIZI VARSA…”

Sezon sonunda şampiyon ekip içerisinde yer almak istediğini söyleyen Fransız forvet, ”Ben buraya gol atmak için değil şampiyonluk yaşamak için geldim. Bugün gol atmak natürel ancak isterdim lakin benim yerime gol atan Maicon ya da başkası da olabilirdi. Galatasaray’ın 4 yıldızı varsa kişisel değil de takım halinde oynadığı için var. Galatasaray müzesinde en fazla gol atan oyuncu olarak orada bulunmak yerine, şampiyon takımın fotoğrafında bulunmak isterim. Emekliliğimde buraya geldiğimde bunu bakmak istiyorum.” dedi.

——————————-

Kaynak: www.sporx.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







