Aziz Yıldırım’dan olay yaratacak sözler

manâlı açıklamalarda bulunarak; “Futbolu yöneten kurum iflas etmiş durumda” dedi. Şimşek; Ali Koç’un başkan adaylığının Fenerbahçe’yi böldüğünü söyledi.

Sarı-Lacivertli Kulübün Başkanı; hakem kararlarının Fenerbahçe’ye verdiği zarardan da bahsederek; “Öncelikle Spor Bakanlığı almak üzere, tüm yetkililerin, toplumda futbol yüzünden yaşanan ayrışmaya dikkatini çekmemiz gerekiyor” dedi.

Aziz Yıldırım’ın birbirinden önemli açıklamaları şöyle:

“SİYASET İÇERİSİNDE LOBİ Mİ YAPMAMIZ GEREKİYOR?”

“İçeride veya dışında, her maç, maç sonucuna etki edecek, aleyhimizde hakem kararları veriliyor. Yorumlama yapıyoruz, anında disipline sevk ediliyoruz. Kurumlar arası ilişkiler ile çözüm arıyoruz, tekrar hakkımız yeniyor. İlla adi çözüm yollarının dışına çıkıp, ortalığı yangın yerine çevirecek bir suç duyurusunda bulunmamız ya da siyaset içerisinde lobi mi yapmamız gerekiyor?”

“Sezon başından bu yandan birçok maçta hakemlerin niyeti daha 1. dakikadan itibaren çok açık. Bizim oyunumuzun iyi veya fena olması bizi bağlayan bir şart. ‘Fenerbahçe de iyi oynamadı’ argümanı abes bir argümandır. Futbol bir netice oyunudur. Siz hakemler olarak sonuca bu kadar etki edecek kararlar alırsanız biz sizin içtenliğinize nasıl inanacağız? Aykut öğretmen haftalardır aynı şeyi söylüyor, yaratılan baskı ile topu taça atan futbolcunun taç atışı kullanmasına mani olamayan ve taç atışını yargı eden tarafa dahi veremeyen bir hakem nasıl olacak da lehimize penaltı verecek, rakibimize kırmızı kart çıkarabilecek? Hakemler seri halinde verdikleri kararlarla karşımızdaki rakiplerimizi gol pozisyonuna sokarken, nizami golümüzü veremiyorsa ya da gol umudu olan pozisyonu kesiyorsa nasıl olur da adil yarışmadan söz edebileceğiz? Futbol programlarında golle sonuçlanan pozisyonlar yorumlanırken gol pozisyonunun anında öncesinde hakemin sırt sırta verdiği kararlarla topun oraya kadar taşındığı gözükmüyor ki yorumlanabilsin? Buradan dobra dobra söylüyorum; ligin kaderi adamakıllı hakemlerin verdikleri kararlarla şekilleniyor ve bu kararlarda maalesef yargı değil.”

“En son Galatasaray maçında 3 penaltımız verilmiyor. Bunlardan 1 tanesi verilse maç kopacak lakin Bülent Şimşek’ın sahaya bir misyonla çıktığı böylece belli ki, siz isterseniz Messi’yi transfer edin, futbolu idare eden mekanizma şampiyonu evvelden belirlediği sürece bir şey değişmiyor. Bir takımın lehine olan 3 penaltının birinde bile hakem penaltıya hükmedemiyorsa siz nasıl olacak da maçı kazanacaksınız? Kaç tane daha penaltı kazanmanız gerekiyor ki hakem sizin lehinize penaltı verebilsin? Hafta sonu diğer maçları seyrediyorum da hakemler bizim dışımızda her ekip için cesurca kararlar verebiliyor.”

“Bülent Yıldırım bizim pozisyonumuza penaltıyı vermiyor, sonradan gidiyor Galatasaray’ın da hakkını yiyerek eyyam yapıyor; çünkü hatasının farkında olan. Tüm bir maç böyle geçti, önceki haftalar da bundan farklı değildi. Hakemler maç yönetmiyor, idare ediyorlar. Tek dertleri, iyi yöneticilik edip gözlemciden yüksek notu elde etmek ve sonraki hafta her tarafta maç alabilmek. Yan bu sadece onların değil, maçı yöneticilik etmeyi yücelten bir idare anlayışının suçu. Elimizde bu haftaya değin oynanan maçların hakem atamaları, bu hakemlerin maç performansları ve bu performansın nasıl ödüllendirildiğine dair ayrıntılı bir rapor var. Bu rapor gösteriyor fakat, maçımızda aleyhimize hata yapan hakem ödüllendiriliyor. Hakemler de bunu bilerek maçımıza geliyor. Herkes de saf saf hakemden adaletli yönetim bekliyor.”

“Ilk Önce Spor Bakanlığı olmak üzere, tüm yetkililerin, toplumda futbol yüzünden yaşanan ayrışmaya dikkatini çekmemiz gerekiyor. Bakın bu işin sonu iyi değil. MHK Başkanı’ndan hakemlere, TFF temsilcilerinden hakem gözlemcilerine bu işin suyu çıkmış durumda. ‘Cümbür Cemaat hakemlerden şikayet ediyor, demek fakat içten yoldayız’ mantığı Türk Futbolu’nu uçuruma sürüklüyor. Sponsorlar bir bir çekiliyor, taraftar tribünden çekiliyor. Bu sorunun önüne, belli takımları yarış içinde tutup şampiyonu evvelden belirlemeyle geçemezsiniz. İnsanların zekasıyla alay etmeyin.”

“Bizler kendi futbolcularımızla her daim beraberiz. Gerek hocamızla, gerek futbolcularımızla sürekli görüşüyoruz, konuşuyoruz, onları sahaya kanalize etmeye çalışıyoruz. Ama bir yana kongre çığırtkanlığı yapanlar, bir yana MHK’nin Fenerbahçe aleyhine güttüğü görev politikaları işimizi oldukça zorlaştırıyor. Hocamız Aykut Kocaman’ın söylediği gibi, hakemlerle tek tek işimiz değil, onları yöneten, yönlendiren ve yücelten mekanizmayla ana problemimiz”

“FENERBAHÇE CAMİASI ARTIK BÖLÜNMÜŞTÜR, ALİ KOÇ’U TEBRİK EDİYORUM”

“Kongre çığırtkanlığı yapmayacağız” kisvesi aşağı 1,5 yıldır kongre çığırtkanlığı yapılıyor. Geçen sezonun ortasında, Konya maçımıza 1-2 saat kala Ali Koç başkan adaylığını ‘Her şartta adayım’ diyerek açıkladı. O günden bu güne, tüm camianın dikkati artık kongredeydi. Cümbür Cemaat ilk önce futbol takımımız olmak üzere takımlarımızı 2. plana itti ve kongre konuşmaya başladı. Yaşanan her başarısızlığın arkasında kongre sopası devreye girdi. Taraftarlar ikiye bölündü, sosyal medyada uzun süredir güdümlü hesaplar tamamen başlamış olan gerginlik bundan böyle sokağa yansımaya başladı. Tebrik ediyorum kendisini, 3 Temmuz’da başarılamayan ayrışma şu anda başarıldı.”





“KINAYACAĞINA TEŞEKKÜR EDİYOR”

Şekip Bey Divan Toplantısında dile getirdi. Uzun bir süreden beri sosyal medyada organize bir alıştırma var. Yasa dışı gruplarla ve özellikle FETÖ ile iltisaklı sosyal medya hesapları yayındalar. Bunların o kadar birçok yurt dışı merkezli. Yaptığımız kabahat duyuruları sebebi ile bunların kim olduğunu biliyoruz. Devletimiz de biliyor. Bu hesaplardan şahsım ve yöneticilerimizin eşlerine, çocuklarına ve ailelerine yedi gün yirmi dört saat küfür ediliyor. Unutulmasın, Fenerbahçe Spor Kulübü’ne dürüst veya yanlış 20 yıla yaklaşan bir süre hizmet ettik. Bu süreçte özgürlüklerimizden vazgeçtik. Görünürde bu hesaplar Fenerbahçeli. Kongre için saf tutmuş görünümündeler. Biliyorsunuz bir suçu işlemek var, bir de bunu azmettirmek. Azmettirenler güdümlü hesaplar. Fenerbahçe’nin başarısız olması için dikkatli bekliyorlar. Yazılanların içerisinde yüzlerce kötüleme, yalan data, dezenformasyon var. Bu hesapların hedefi belli. FETÖ ile mücadele edenleri iftira atmak, itibarsızlaştırmak. Tıpkı 3 Temmuz günleri gibi. İçinde bulunduğumuz Kongre ortamından istifade ediyorlar. Taraftarlarımız bunları kendileri gibi Fenerbahçe’ye gönül vermiş insanlar olarak düşünüyorlar. Bunlardan etkilenen geniş bir kitle var. Bu hesaplar Kongre’de Ali Bey’in yanına saf tutmuş görüntüsünü verdiği için Ali Bey rahatsızlık duymuyor bu işten. Kendisine Divan Toplantısında Şekip Bey söyledi; bunların Ali Bey’e hiçbir faydası olamaz. Bunların Fenerbahçe’ye de faydası olamaz. Bunlar ülkeyi tehdit eden büyük bir oyunun parçası. Ali Bey’e bunlara asalet etme, bunların yaptıklarını hoş karşılama, bunların peşinde olan şiddet ortaya çıkınca üzülürsün dedik. Ali Bey dinlemedi. Bunlara teşekkür ediyor, tıpkı devam etsinler. Bugün sosyal medyadaki gençlerin yapmış olduğu saldırılar yarın kendine de dönebilir. Bunun için de fazla dikkatli olmak gerekir. Bu uyarıyı yapmış olalım.”

“BENİM ADIMA KİMSE KİMSEYE HAKARET ETMESİN”

“Buradan açıkça uyarıyorum: Benim adıma, hiç kimse Ali Koç’a ya da bir başkasına hakaret edemez. Böyle bir şeyi benim kabul etmem olası değildir. Bu konudaki görüşümü dobra dobra belirtiyorum. Benim faydama olacaksa da böyle bir şeyin kabul etmem mümkün değildir.

Genel Kurulu Kurtuluş Savaşı’na çevirenler bilmelidir fakat, Kurtuluş Savaşı düşmana karşı verilir. Biz hepimiz Fenerbahçeliyiz. Hiç kimse diğerine düşman yok, olamaz. Tercih ayrışma için bir vasıta değildir. Bunu asla kabul etmem. Fenerbahçe tarihinde böyle bir şey yaşanmamıştır.

“FETÖ, HAKEMLER, MHK bu ortamdan faydalanıyor”

“Bu ortamdan hakemler de faydalanıyor, TFF ve Fenerbahçe düşmanları da. Sosyal medyada bilhassa FETÖ bağlantılı hesapların, Fenerbahçe puan kaybettiğinde saldırıya geçtiğine tanık oluyoruz. Sahadaki hakem ‘Nasılsa kongre var, kimse benden hesap soramaz’ mantığıyla hareket ediyor, o güven ile maça geliyor. MHK, Fenerbahçe Kongre sathı mahalline girdi, kimsenin umurunda olmaz diye kafasına kadar atamalar yapıyor, Biz de bir yandan saha dışı bu güçlerle bir yana da saha içinde rakiple çaba ediyoruz. Kiminle mücadele ediyoruz, tek başımıza mücadele ediyoruz. Bu kulüp bunları adalet etmiyor, Fenerbahçe’nin büyüklüğüne bunlar yakışmıyor. Kongre Haziran’da orada duruyor, zaten gideceğiz. Derdiniz Fenerbahçe’yi altında çekip bundan kendinize edebiyat malzemesi yaratmak ise, bu başka bir konu.”

“BİZ FETÖ İLE MÜCADELEYE, SAHADA MÜCADELEYE VE FENERBAHÇE DÜŞMANLARI İLE MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ”

3 Temmuz’daki FETÖ Kumpası’ndan önce biz Forbes Dergisi’nin kapağındaydık. Fransız ekonomi dergileri bizim için, ‘Dortmund ve Lyon’u geride bıraktı’, ‘Bu idareli istikrarla devam ettiği takdirde 10 sene içinde Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olabilir’ yazmıştı. Daha Sonra kumpas yapıldı. Daha önce saha içinde 2 defa yapılan kumpas bu kez bizi Metris’e göndererek yapıldı. Bugün hem o günlerin sıkıntısını yaşıyoruz, keza de bize bu kumpası kuranların bir kısmından mahkemede hesap soruyoruz. Bu mahkemelerden dolayı aldığımız tehditler, önümüze çıkarılan engeller bizi yıldıramayacak. Fenerbahçe’yi kongre ile yıpratanlarla ilgili ise günü geldiğinde konuşacağız. Biz hocamıza ve takımımıza güveniyoruz. Hala şampiyonluğa olan inancımızı koruyoruz. Sadece Fenerbahçe’ye inanın ve yalnızca Fenerbahçe’yi sevin.”

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Kaynak: www.sporx.com

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