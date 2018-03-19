Aziz Yıldırım’dan Galatasaray maçı sonrası flaş telefon

Derbi maçta Galatasaray’ı yenememeleri üzerine hüsran yaşayan başkan Aziz Şimşek, maç sonrası yönetimle ilgili menajer Hasan Çetinkaya’yı arayarak sitemde bulundu.

Taraftarı önündeki 6 puanlık maçta G.Saray’la golsüz berabere kalan Fenerbahçe’de, sonuca en fazla üzülen isimlerin başında başkan Aziz Şimşek vardı.

Büyük hayal kırıklığı yaşayan Şimşek’ın maçtan hemen daha sonra telefona sarıldığı, idari menajer Hasan Çetinkaya’yı arayarak sitem ettiği ortaya çıktı.

“HAKEMİ DE YENMELİYDİK”

Başkan Şimşek’ın Çetinkaya’ya, “Galip Gelmek için daha ne olmalıydı bilmiyorum. Taraftarsa taraftar, destekse destek, primse pirim… Şu maçı bile kazanamadınız, daha ne diyeyim bilmiyorum! Beni bir defa daha çok üzdünüz. Ne yapsak olmuyor. Biz bu maçı hakeme karşın almalıydık. Eyvah, ayağımıza kadar gelen fırsatı tepiyoruz. Olacak meslek değil” dediği öğrenildi.

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Kaynak: www.sporx.com

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