Aziz Yıldırım’dan Alex de Souza için flaş sözler

Başkanı, derbi öncesinde Türkiye’ye gelen ve Galatasaray maçını tribünden peşine düşüp takip edenile ilgili konuştu.

Alex’in Türkiye’ye getirilmesinin yanlış olduğunu belirten Yıldırım, “Fenerbahçe’nin futbolda Galatasaray ve basketbolda CSKA gibi çok kayda değer mücadelelerinden önce, her kim yaptıysa Alex’i Türkiye’ye getirmek Fenerbahçe’ye dinamit koymaktır. Fenerbahçe yönetimi yine de sağ duyulu davranmış, ortamın çirkinleşmesine müsaade etmemiştir.” dedi.

Alex ile yaşanan sorunlara değinen Fenerbahçe Başkanı, “Alex’in saha içi performansıyla Fenerbahçe yönetiminin bir problemi olmamıştır. Alex’in teknik direktörü ve ekibiyle yaşadığı sorunların ardındaki yönetim konuya dahil olmuştur. Oysa bütün bunları ve Alex’i uygulamak yanlıştır, Alex’e de yazıktır.” ifadelerini kullandı.

“ALEX’İ KAÇ KIŞI TANIYORDU?”

Aziz Yıldırım ayrıca, Alex’e sahip çıktığını söylerken, “Aziz Şimşek olarak soruyorum, Alex’i uzun süren uğraşlar sonucu Türkiye’ye getirdiğimizde kaç kişi Alex’i tanıyordu? Fena performans gösterdiği düşünülen Alkmaar ve Sakarya maçlarında, tüm tribünlerin yuhaladığı Alex’e, kim sahip çıkmış, kim tek başına ayağa kalkarak alkışlamıştır? Alex buradan ayrılmayı düşünüp Hertha Berlin ile anlaştığında, anlaşmayı bozup Alex’in Türkiye’de kalmasını kim sağlamıştır?” diye konuştu.

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Kaynak: www.sporx.com

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