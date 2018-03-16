Aykut Kocaman’ın iki santimlik derbi planı

Asıl kadroyu bozmayı düşünmeyen Aykut Iri, derbi taktiğini de belirledi. Takımın rakibine oranla tepe ortalaması avantajını uygulamak isteyen tecrübeli teknik adam oyuncularına yüksek top zaafiyetinden davranmak üstüne araştırmalar yaptırıyor. Bambaşka duran top organizasyonları ve kaleye cepheden şut atma konusunda da antrenmanlarda özel incelemeler gerçekleştiriliyor.

DİSİPLİN UYARISI YAPTI

1.84 cm tepe ortalamasına sahip olan F.Bahçe’nin rakibine 2 santim üstünlüğü bulunuyor. Tecrübeli çalıştırıcı, maç içinde skor ne olursa olsun 90 dakika strateji ve pozisyon sadakatinden sapmamanın da galibiyeti getirecek faktörlerden olacağını oyuncularına hatırlatıyor.

YÖNETIM ÇIKARMASI

Kapalı gişe oynanacak derbi için Sarı-Lacivertli taraftarların bilet bulgu heyecanı da devam ediyor. Yarınki kritik karşılaşmayı ligdeki kaderleri olarak gören yönetimin de son antrenmana sonuç yapması ve kamp öncesi oyuncularla bir araya gelerek moral vermesi bekleniyor.

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Kaynak: www.sporx.com

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