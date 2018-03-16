Aykut Kocaman’ın Galatasaray’dan intikam hedefi

Üstünlük yolunda cumartesi günü Galatasaray karşısında sezonun en kritik 90 dakikasına çıkacak olan Fenerbahçe’de gözler adamakıllı derbiye çevrilirken, teknik direktör Aykut Kocaman için bu maç bir derbiden çok daha fazlası anlamına geliyor. 3 Temmuz sonrası oynanan 2011-2012 sezonunda şampiyonluğu Kadıköy’de oynanan son maçta Galatasaray’a kaptıran Iri, 0-0 biten o karşılaşmada alamadığı galibiyeti bu hafta kazanarak keza şampiyonluk yarışında iyi bir rüzg,r yakalamak, hem de 12 Mayıs 2012’deki o karşılaşmanın rövanşını olmak istiyor. Her fırsatta o gün oynanan karşılaşmayı ve ardından yaşananları hayatının sonuna değin unutmayacağını ifade eden Kocaman, yarın derbiyi, sezon sonunda ise ligi kazanarak bu hesabı kapatmayı planlıyor.

böylece fazla istedim oysa!

O sezon üstünlük kupasını Kadıköy’de kaldırmakta ısrar eden Galatasaray’ın bu tavrı iki camianın arasının ayrıntılarıyla açılmasına neden olmuştu. Sonraki sezon Kadıköy’e şampiyon olarak gelen Galatasaraylı futbolcular, yaşanan bu olay sebebiyle Premier Lig’deki emsallerin tersine Fenerbahçeli futbolcular kadar alkışlanmamıştı. Socrates dergisinin Aralık 2015 sayısına verdiği röportajda 12 Mayıs’ta yaşadıklarını unutmayacağını açıklayan Kocaman, “Tek bir şeyi değiştirme şansı verseler o güne dönerim. Hayatta mesleki anlamda kazanmayı böylece istediğim diğer bir gün olmadı. Zaten maçtan sonra yaşananlar da o gün kazanma ihtimalimizin ne dek düşük olduğunu bir kere daha gösterdi” ifadelerini kullanmıştı.

Ne olmuştu?

Süper Final Şampiyonluk Grubu’nda Kadıköy’e yarım puan ayrıcalıklı gelen Galatasaray, ligin son 90 dakikasında Fenerbahçe ile deplasmanda 0-0 berabere kalmış ve şampiyonluğa ulaşmıştı. Maçtan daha sonra çıkan arbedeye karşın Galatasaray, kupayı Kadıköy’de almakta ısrar etmiş ve iki kulübün arası tamamen açılmıştı.

——————————-

Kaynak: www.sporx.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







