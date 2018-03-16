Aykut Kocaman’dan Volkan Demirel’e uyarı!

Volkan Demirel, kupadaki Beşiktaş maçında kırmızı kart görmüştü. Aykut Iri bu hareketi sebebiyle öğrencisine fazla kızdı. Volkan, hocasından özür dileyince aradaki buzlar eridi.

Iri, Galatasaray derbisi öncesi öğrencisiyle özel bir görüşme yaptı ve özel bir görev verdi. Başarılı teknik adam, “Maçta defansa sen komuta edeceksin. Duran toplarda, akıcı oyunda kısaacağı her pozisyonda onları sen yönlendireceksin. Arkadaşların saha içinde tribünleri değil, senin sesini duymalı. Ve her şeyden önemlisi yalnızca kendi işine bakacaksın. Sakın hakemlerle tartışmaya girme. Unutma, bu maçın telafisi olmayacak” uyarısında bulundu.

Volkan Demirel, Kadıköy’de Galatasaray’a karşısında 15 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik, Beşiktaş’a karşısında da 11 maçta 8 başarı, 3 birliktelik yaşadı.



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Kaynak: www.sporx.com

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