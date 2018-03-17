Aykut Kocaman’dan Volkan Demirel’e özel görev

, kupadaki Beşiktaş maçında kırmızı kart görmüştü. Aykut Kocaman bu hareketi sebebiyle öğrencisine fazla kızdı. Volkan, hocasından özür dileyince aradaki buzlar eridi.

Kocaman, Galatasaray derbisi öncesi öğrencisiyle özel bir görüşme yaptı ve özel bir atama verdi. Başarılı teknik adam, “Maçta defansa sen komuta edeceksin. Duran toplarda, akıcı oyunda kısacağı her pozisyonda onları sen yönlendireceksin. Arkadaşların saha içinde tribünleri değil, senin sesini duymalı. Ve her şeyden önemlisi yalnızca kendi işine bakacaksın. Sakın hakemlerle tartışmaya girme. Unutma, bu maçın telafisi olmayacak” uyarısında bulundu.

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Kaynak: www.sporx.com

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