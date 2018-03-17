Aykut Kocaman’dan Galatasaray’a Beşiktaş taktiği

Teknik Direktörüderbisinde sürpriz tercihlere imza attı.

Deneyimli teknik adam, Türkiye Kupası güya finalinde Beşiktaş ile oynadıkları ve 2-2 sona eren mücadelede yaptığı gibi Mehmet Ekici’yi birincil 11’de görevlendirdi ve Aatif’ı kulübeye çekti. Mehmet Ekici, Beşiktaş maçındaki oyunu ile geçer not almış ve o mücadelede 1 de asist yapmıştı.

FERNANDAO’NUN YERİNE SOLDADO

Kocaman ayrıca son haftalarda forvette atama bölge Fernandao’yu da kenara aldı ve tekrar Beşiktaş maçında olduğu gibi Soldado’yu en uçta sahaya sürdü. Beşiktaş derbisinde attığı golle skora katkı maddesi karşılayan Soldado, bu sezon Fenerbahçe formasını 24 kere sırtına geçirdi ve 6 gol attı. Fernandao ise 16 maçta süre alırken, 8 defa muhalif ağları sarstı.