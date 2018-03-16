Aykut Kocaman’a “POSTER” yaptıran hakem!

Fenerbahçe-Galatasaray maçına hakem olarak Bülent Şimşek atandı… Yarınki kritik maçı yönetecek Yıldırım’ın iki garip özelliği uyarı çekiyor. Fenerbahçe’nin Kadıköy’deki 18 maçlık lig serisinde Galatasaray’ın aldığı 3 beraberliğin ikisinde hakem Bülent Yıldırım’dı…

Öte Taraftan 2010- 11 sezonunda Kadıköy’de oynanan ve 0-0 biten maçta, Galatasaraylı Sabri’nin, Dia’nın sırtına çıktığı pozisyon sarı-lacivertliler için arma haline gelmiş, hatta Aykut Iri o dönem o pozisyonun fotoğrafını duvar ilanı yaptırıp odasına asmıştı.

Iri, o pozisyonla ilgili 2011 yılında şunları söylemişti: “Galatasaray’la oynadığımız birincil maçla ilgili bir fotoğrafı duvarıma astım. Çok net bir penaltı vardı. Anormal net bir penaltı vardı. Futbol hayatımda gördüğüm en belirgin fauldü. Bir futbolcunun iki ayağı diğer futbolcunun omuzlarının üzerindeyse bu fauldür. Bu resim duvarımda duruyor, h,l, bakarım.”

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Kaynak: www.sporx.com

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