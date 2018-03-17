Aykut Kocaman: “Şampiyonluğa yürüyüşümüzün dönüm maçı olacak”

Üstünlük yarışından kopmamak ve ezeli rakibini bir kere daha alt etmek için‘de her şey ince elenip sık dokunuyor…

Sarı-Lacivertliler’de teknik takım ve kaptanlar hafta her tarafında oyuncuları bu derbiye motive etmeye çalışırken son konuşmayı da teknik direktör Aykut Kocaman dün 16 Mart yaptı. Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde talebeleriyle Galatasaray maçını konuşan deneyimli çalıştırıcı, “Bu sezon fazla güç şeyler yaşadık. Fazla pozitif inişimiz çıkışımız oldu. Kötü günlerimiz iyi günlerimizden fazlaydı. Fakat ilk günden beri size şunu söylüyorum karakterli bir topluluğuz. Hepinizin karakterine güvenerek buraya getirdik bizi yanıltmadınız” dedi.

‘GÜCÜNÜZÜ GÖSTERİN’

Teknik direktör Aykut Kocaman fena günleri geride adamak istediklerini de oyuncularına hatırlatarak, “Böylece ya da böyle buraya dek geldik. Ben inanıyorum ancak bu maç yılın maçı olacak. Bu maçı kazanacağız ve bütün fena günler geride kalacak. Şampiyonluğa doğru yürüyüşümüzün dönüm maçı bu olacak. Gücünüzü gösterip kendinize güvenin ve mutluluğa içten taraftarımızla birlikte hep beraber yürüyelim” diye konuştu.

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Kaynak: www.sporx.com

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