Aykut Kocaman hakem için isyan etti: “Görmek istemedi”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Iri, Galatasaray ile oynadıkları ve 0-0 berabere kaldıkları maçın gerisinde konuştu.

Galatasaray ve Beşiktaş’ın bu maç sonunda istediğini aldığını açıklayan Kocaman, “Fazlasıyla istedik fakat maçın son bölümlerinde fazla net maçı kaybetmeye giden pozisyonlar verdik, kazanacak pozisyon da bulduk. İki tarafa da gidebilirdi oyun. hemen Galatasaray ve Beşiktaş istediğini elde etti gibi gözüküyor. Başakşehir de, bununla beraber maçı bu şekilde son vermek isteyen hakem de hoşnut gibi gözüküyor. Fazla net pozisyonlar vardı. Feghouli iki eliyle sarılıyor lakin devam diyor. 2 el rakibin üzerinde olur mu? Aynı hakem, Dia’nın üzerine meydana çıkan Sabri’ye de devam demişti. Suç Oluşturan sahası içinde yumruk atılıyor, yine göremedi. Soldado’yu Serdar tuş yapmaya çalıştı, tekrar olmadı, görmüyor. Fernando’nun Giuliano’ya yaptığında çok net kırmızı var, görmedi. Görmek istemiyordu” dedi. Sezon başından beri söylüyor fakat hakem konuşmaktan da utanıyorum. Hakemim kafasında maçı berabere bitirmek vardı, görmemesinin başka bir anlamı yok” şeklinde konuştu.

Kalan maçlar hakkında da konuşan Kocaman, “Kalan 8 maçı galip gelmek için tüm çabayı kullanmak zorundayız ve yalnızca bu da yetmeyecek, rakiplerin de kaybetmesini bekleyeceğiz. Nasıl kazanacağız bakalım, göreceğiz” dedi.

“BU SKOR G.SARAY VE BEŞİKTAŞ’A YARADI”

Basın toplantısında açıklamalarına aralıksız Aykut Iri “Fazla net bir şekilde maçın skoru bizim işimize gelmiyor. Galatasaray’ın Beşiktaş ile içeride oynayacak olması kendileri açısından menfaat. Hakemin gözü önünde üç tane net penaltı oldu ve bunu görüp de vermedi. Ben bunlara inanamıyorum.” ifadelerini kullandı.

Hakem Bülent Yıldırım’a tepkisine devam eden Aykut Kocaman, “Benzer şeyler devam ediyor, ben bunları dillendiriyorum ve fena adam oluyorum. Serdar, Soldado’ya künde atıyor ve dört hakemin de görmeme ihtimali yok. Galatasaray ile ilgili de mutlaka atladığı şeyler de vardır ama ben bunların atlamış olduğunu düşünmüyorum, bu iyimserlik. 0-0’lık bir Galatasaray maçı vardı, onu da Bülent Şimşek yönetmişti, Sabri’nin pozisyonu vardı, onu da görmedi. Hakemlerin Fenerbahçe’ye aleyhinde yönetim tarzından herkesin farkında olduğunu düşünüyorum.” biçiminde gösterme belirtti.

“GALATASARAY’IN 7 GOL ATTIĞI KARABÜK MAÇINI ÇIKARTIN”

Şampiyonluk yarışıyla görüşü sorulan ve orta sahada çift ön libero tercihine gelen eleştirilerin hatırlatılması üzerine konuşan Aykut Iri, “Tekrar Tekrar olduğu gibi kazanmak için oynayacağız, Galatasaray karşısında gereken gayreti gösterdik. Karşımızdaki takım Galatasaray, ligin lideri, kişisel olarak fazla yetenekli oyuncuları da var. Bundan sonraki maçlarda da gereken gayreti göstereceğiz. Hakem hataları sürekli bir aleyhimize işliyor, özellikle benin dönemlerinde daha da yoğunlaşıyor. Galatasaray’ın Karabükspor’a attığı 7 golü düşerseniz bu ligin en fazla gol atan takımlarından biri de Fenerbahçe. Bizi üzen en kayda değer konulardan biri de attığımızdan çok yediğimiz abuk subuk sapan goller oldu. Bu yalnızca oyuncu bazında olan bir koşul yok. Ilk Önce kendi sahamızda edinmek üzere bilhassa basit hatalardan yediğimiz goller bugünkü durumumuzu açıklıyor.” dedi.

“HAKEMLERİ BU DURUMA SÜRÜKLEYENLER VAR”

“Bülent Yıldırım’ın atanmasının ardından ne düşündünüz?” sorusuna cevap veren Aykut Kocaman “Bülent Şimşek’ı duyduğumuz süre yöneticilik etmeye geldiğini düşündüm. Ben hakemler için bireysel açıklama yapmıyorum. Ben hakemleri bu duruma sürükleyenlerden bahsediyorum. Bir çarpıtma var, konuşulanlardan cımbızla seçilerek bir takım şeyler yapılıyor. Iş ahlakından uzakta şeyler olabiliyor, her meslek grubunda bu var. Hakemler için de aynı şeyler var, bütün hakemler kötü demiyorum lakin tümü de iyi demiyorum. Hakemleri bazı kulüplerin lehine ve aleyhine kararlar olmasına iten güçlerden bahsediyorum.” diye konuştu.

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Kaynak: www.sporx.com

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