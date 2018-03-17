Aykut Kocaman: “Galatasaray maçı 13 dakika uzamalıydı”

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Galatasaray maçında 5 dakikalık uzama gösterilmesine tepki gösteren Iri, “Malatya’da 7 dakika uzatma oldu, Beşiktaş maçında 10 dakika uzatma verildi, bu maçta 5 dakika uzatma verildi. Bu maçın 12-13 dakika uzaması lazımdı. 6 oyuncu değişti, bizim gözlememiz 12-13 dakikalık uzatma olması yönündeydi ama hakem bunu yapmadı. Fenerbahçe bu maçta reel Fenerbahçe gücünün yansımasının %60’ını gördük. Ben bu taraftarın gücünü biliyorum. Maçları yönetenler ve atamaları yapanlar da istedikleri gibi yapabiliyorlar” dedi.
“Bülent Yıldırım’ın atanmasının arkasından ne düşündünüz?” sorusuna yanıt veren Aykut Kocaman “Bülent Yıldırım’ı duyduğumuz süre idare etmeye geldiğini düşündüm. Ben hakemler için bireysel açıklama yapmıyorum. Ben hakemleri bu duruma sürükleyenlerden bahsediyorum. Bir çarpıtma var, konuşulanlardan cımbızla seçilerek bir takım şeyler yapılıyor. Iş ahlakından uzaktan şeyler olabiliyor, her meslek grubunda bu var. Hakemler için de benzer şeyler var, tüm hakemler kötü demiyorum ama tümü de iyi demiyorum. Hakemleri bazı kulüplerin lehine ve aleyhine kararlar olmasına iten güçlerden bahsediyorum.” diye konuştu.
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Kaynak: www.sporx.com
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