Aykut Kocaman, Galatasaray karşısında bir ilki denedi ama olmadı

Lig ve kupadaki Beşiktaş derbilerinden zorunlu çözümleri çıkaran ve Galatasaray derbisine bu perspektifte hazırlanan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Iri, 3 bambaşka plan kurguladı.

A, B ve C senaryoları şeklinde derbiye meydana çıkan deneyimli çalıştırıcı, birincil 11’ini kupadaki Beşiktaş derbisinin taktiğiyle kurdu. Galatasaray’ı ayrıca yanıltma hem de saldırı anlamında karşılık verme namına, 4-2-3-1’in 4-3-3’e yakın saldırı formasyonunda Mehmet Ekici ve Soldado kullanıldı.

Ekici’yi kanatlara yakın kullanmasına karşın serbestlik rolü veren Iri, Giuliano ile beraber yaratıcı orta saha sayısını artırdı. Ayrıca futbol zekasına güvendiği Soldado ile de öbür bir hamle yaptı.

İkinci 45 dakikada ise Ekici ve Soldado’nun fiziksel sıkıntılarını bilen başarılı antrenör, B planını hemencecik işletti. 60’ta Alper’i alarak Ekici’yi kenara getirdi. Keza Alper’in hızı hem de dikine futbolunu kullanmak istedi, 24 yaşındaki yıldızın kaçırdığı kafa golü kırılma anı oldu.

72’de de Dirar’ı alarak Fernando’yu süren Kocaman, çift forvete gitti. 4-4-2’ye oyunu döndüren Kocaman, Soldado’nun yorulmasıyla yine istediğini yapamadı. 77’de Valbuena ile bu sefer taktik 4-3-2-1’e döndü. Alper’i orta sahaya çeken Fenerbahçe’nin teknik patronu Valbuena-Giuliano oyun kurucu ikilisiyle devam etti. Savunmada başlayan aksaklık sonrası son 10 dakikada biri direkten dönen 2 risk kalede yaşandı.

Bu Nedenle Kocaman öncelikle bir maçta bu kadar farklı varyasyonlar denemiş oldu.



İLGİLİ VİDEO

——————————-

Kaynak: www.sporx.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







